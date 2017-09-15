Kararlı Firefox Sürümüne Yeni Düğme Geliyor!

Çok yakında, Firefox web tarayıcınızda, bu düğmeyi görmeye başlayacaksınız. Tabii ki yeni bir yetenek ile birlikte...

Firefox için ekran görüntüsü yakalama özelliği!

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