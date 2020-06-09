Kargalar diğer kuşlara göre neden daha zeki? Araştırma ortaya koydu!

Kargaların diğer hayvanlara göre daha zeki olduğu herkes tarafından biliniyor. Max Planck İnsan Tarihi Bilim Enstitüsü'nde araştırmacı olan Natalie Uomini ve ekibi 120'den fazla karga türü kuş dahil olmak üzere binlerce kuşun yaşam geçmişini detaylandıran bir çalışma yaptı. İşte kargaların daha zeki olmasını nedeni...

Kargalar diğer kuşlara göre neden daha zeki? Araştırma ortaya koydu

Kargaların diğer hayvanlardan daha zeki oldukları bilinen bir gerçek. Yıllardır bu konu ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Şimdi de Max Planck İnsan Tarihi Bilim Enstitüsü'nde araştırmacı olan Natalie Uomini ve ekibi kargalarla ilgili yeni bir araştırmaya imza attı. Kargalar zeki mi, kargaların zeki olmalarının sebebi ne, kargalar neden daha zeki? İşte tüm bu soruların cevabı!

Araştırmacılar, kargaların daha zeki olmasının sebebini, kargagillerin insanlar gibi ebeveyn eşliğinde uzun bir çocukluk dönemi geçirmesi olarak ifade ediyor. Ancak insanlar dışında uzun bir çocukluğa sahip filler, bazı yarasalar, balinalar, yunuslar ve bazı kuşlar da bulunuyor. Ancak, uzun bir çocukluk diğer türleri de zeki yapar mı ve öyleyse ebeveynlik rolü nedir?

120'DEN FAZLA KARGA TÜRÜ VE KUŞ İNCELENDİ

Uomini, "İnsanların zekası uzun çocukluk döneminde karakterize edilir, ancak bu durumdan etkilenen sadece biz olamayız." diyor. Max Planck İnsan Tarihi Bilim Enstitüsü'nde araştırmacı olan Natalie Uomini ve ekibi, ebeveyn bakımı ve kuşların zekası arasındaki bağlantıyı incelemek için 120'den fazla karga türü kuş dahil olmak üzere binlerce türün yaşam geçmişini detaylandıran bir veritabanı oluşturdu.

Araştırmacılar, genç kuşların öğrenmesinin ergenlik ve yetişkinlikte hayatta kalma sırasında alınan ebeveynlikle nasıl ilişkili olduğunu anlamak için vahşi doğada iki kuş türünü gözlemleyerek yıllar geçirdiler. Ebeveynleriyle birlikte kalanlar, ebeveynleriyle birlikte olmaktan fayda sağladı, onları izleyerek daha hızlı öğrendiler ve ebeveynlerinden daha fazla yiyecek aldılar. Sonuç olarak, daha uzun yaşama ve kendi ailelerini kurma olasılıkları daha yüksekti.

Uomini ve arkadaşları yıllarca Yeni Kaledonya kargalarını takip etti. Kargalar, kütüklerden yiyecek yakalamak için çubukları kullanabilirken, alakargalar yiyecek bulmacalarını çözebildiler ve nadir yırtıcıları tanıyabildiler. Genç kuşlar, bu görevleri ebeveynlerini izleyerek daha çabuk öğrendiler. Yetişkinler oldukça toleranslıydı ve yavrularının öğrenirken pratik yapmasına izin verdiler. Genç kargagillerin çoğu ebeveynleriyle birlikte insan yaşına göre yaklaşık yirmi yıl kaldı ve zihinsel görevlerde daha yetenekli hale geldi

GENİŞLETİLMİŞ EBEVEYNLİK ZEKAYI ETKİLER

Araştırmacılar ebeveynliğin şimdiye kadar göz ardı edildiğini savunuyorlar. Genellikle kaçınılmaz bir angarya olarak düşünülen ebeveyn bakımı, çocukların çocukluk öğrenmelerini ve hatalarını yapmalarını harcayabilmelerinin nedenidir. Konstanz Üniversitesi'nden Michael Griesser, "Genişletilmiş ebeveynliğin öğrenme ve zeka için derin sonuçları var." ifadelerini kullanıyor.

Griesser, "Öğrenme fırsatları, geniş çocukluk ve geniş ebeveynlik arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır. Geniş ebeveynlik tarafından sağlanan güvenli sığınak, öğrenme fırsatları için kritik öneme sahiptir." diyor.

KARGALAR ALIŞILMADIK KUŞLARDIR ANCAK İNSANLARA BENZER

Araştırmacılar, kargalar ve diğer tüm kuşlar arasındaki farkları analiz etmek için filogenetik karşılaştırmalı yöntemler kullandılar. Kargalar insanlar gibi vücut boyutlarına göre çok daha büyük beyinlere sahiptir. Ayrıca hem yuvada hem de ayrıldıktan sonra uzun bir gelişim dönemleri bulunur.

Ebeveynlerin genç beyinlerin daha akıllı büyümesine yardımcı olmada hayati bir rolü vardır. Çocuklar, küçük kuşlar gibi bazı becerileri öğrenemezler. Bunun yerine, büyük beyinlerinin tam potansiyelinin gelişmesini sağlayan besleyici, destekleyici bir ortama ihtiyaçları vardır.

Kediler insanları kandırıyor mu? Kedilerin beyni ile ilgili tüm gizemler

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 12 Haziran 2020 aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik fırsatı
A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Samsung ürünleri dikkat çekiyor
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
5 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Tarayıcılardaki Gizli Mod Ne İşe Yarıyor, Neler Gizliyor, Neleri Gizlemez?
iOS 14 Nasıl Olacak? İşte iOS 14 Hakkında Tüm Bildiklerimiz
En iyi Netflix dizileri! IMDb'ye göre en yüksek puanlı dizileri seçtik!
En iyi aksiyon filmleri! Suç temalı filmler listesi! 2020, 2019 ve öncesi
Seyircisiz Maçlara Seyirci Çözümü: FIFA 20 ve NBA 2K20

 

 