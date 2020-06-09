Kargalar diğer kuşlara göre neden daha zeki? Araştırma ortaya koydu!

Kargaların diğer hayvanlara göre daha zeki olduğu herkes tarafından biliniyor. Max Planck İnsan Tarihi Bilim Enstitüsü'nde araştırmacı olan Natalie Uomini ve ekibi 120'den fazla karga türü kuş dahil olmak üzere binlerce kuşun yaşam geçmişini detaylandıran bir çalışma yaptı. İşte kargaların daha zeki olmasını nedeni...