YouTube Video İndirme Nasıl Yapılır?

Youtube yıllardır kullanıcı sayısını gün geçtikçe artırmaya devam etmektedir. Youtube içerisinde çeşitli videolar izleyebilir, yorum yapabilir ve beğenebilirsiniz. Youtube en çok kullanılan ve sevilen platform olmaya devam etmektedir. Yıllardır popülerlik konusunda bir numara olan bu platformda indirme gibi bir seçeneğiniz bulunmamaktadır. Bir yol vardır aslında Youtube Premium üyeliğini satın alırsanız kolayca video indirme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Youtube Premium üyesi olmanız için aylık ücret ödemeniz gerekmektedir.
- v Üyeliğiniz yoksa Youtube'dan video indirmeniz için sizlere yan uygulama Bazı web sitelerini kullanarak Youtube videolarını kolayca indirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken videosunu indirmek istediğiniz içeriğin URL'sini kopyalayarak bu web sitelerine URL'yi yapıştırmanız yeterli olacaktır. Bu web sitelerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Youtubedan Video Nasıl İndirilir 2022
Youtube platformundan video indirmek istiyorsanız yapmanız gereken iki seçenek vardır. İlk seçenek Youtube Premium üyeliğini satın almanız gerekir. İkinci seçenek ise linkleri kullanarak videoları indirebilirsiniz. Youtube Premium üyeliğini satın almak istemiyorsanız aşağıdaki linkleri kullanarak videolarınızı indirebilirsiniz.
- o savefrom.net/1-how-to-download-youtube-video-39.html
- o freemake.com/tr/free_video_downloader/
- o com/tr31
- o net/youtube
Sizler için ücretsiz Youtube indirme linklerini araştırdık. Yukarıdaki linklerden herhangi birini kullanarak indirmek istediğiniz Youtube videosunun URL bağlantısını bu linklere yapıştırın. Yapıştırdıktan sonra devam edin ve video otomatik olarak cihazınıza indirilecektir.
Youtubedan Telefona Video Nasıl İndirilir
Son yıllarda en çok popüler olan video izleme platformu Youtubedan en beğendiğiniz içerikleri cihazınıza indirebilirsiniz. Youtube Premium üyeliğiniz yoksa ücretsiz indirme linklerini kullanabilirsiniz. Ya da telefonunuza uygulama yükleyebilirsiniz. Böylelikle Youtube videolarını telefonunuza kolayca indirme fırsatınız olmaktadır. Telefonunuza ücretsiz olarak uygulamayı indirmek istiyorsanız yapmanız gereken işlemler şu şekildedir;
- o İlk olarak tr.savefrom.net/16-youtube-downloader-app-26.html linkine tıklayınız. Alt kısımda yer alan "Uygulamayı Yükle" seçeneğine tıklayınız.
- o Uygulamayı yükledikten sonra Youtube uygulamasına gidiniz. Kaydetmek istediğiniz videoyu seçin ve ardından alt kısımda yer alan Paylaş seçeneğine tıklayınız.
- o Paylaş seçeneğini seçtikten sonra indirdiğiniz uygulamayı seçin ve videonun hemen alt kısmında yer alan İndir seçeneğine tıklayınız. Anında telefonunuza video inecektir.
Telefonunuza Youtube videosu indirmek için yukarıdaki linkleri de kullanabilirsiniz. Ya da cihazınıza uygulama yükleyerek oradan da videolarınızı kolayca indirebilirsiniz.
YouTube Premium Video İndirme Pc
Youtube Premium özelliği son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Youtube Premium ile videolarınızı reklam olmadan kolayca izleyebilirsiniz. Youtube Premium üyeliğinizin olması için aylık olarak ücret ödemeniz gerekmektedir. Youtube Premium ile hem müzikleri hemde videoları ayda 17 TL ödeyerek izleyebilir veya indirebilirsiniz. Ama Youtube Music üyeliği alırsanız sadece müzik indirme şansınız vardır. Youtube Premium ile video indirmek istiyorsanız şu işlemleri gerçekleştirin.
- İlk olarak bilgisayarınızda YouTube sitesine giriş yapınız. Youtube Premium üyeliğinizi ile siteye giriş yaptıktan sonra indirmek istediğiniz videoya gelin. Videoyu açtıktan sonra alt kısımda İndir seçeneğini göreceksiniz. İndir seçeneğine tıkladıktan sonra sevdiğiniz videoyu bilgisayarınıza indirmiş olursunuz.
Kaynak: https://bedavainternet.com.tr/
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