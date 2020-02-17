Katlanabilir Akıllı Telefonların Geleceğinde Ne Var?

Akıllı telefon sahnesinde yıllardır gördüğümüz katlanabilir akıllı telefon patentleri sonunda artık gerçeğe dönüşmüş durumda. Önce Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X ile gerçekleştiğini gördüğümüz esnek ekranlı katlanabilir akıllı telefon tasarımları, yeni jenerasyonda üyelerine de kavuşmaya başladı. Samsung'un yeni tanıttığı ve yakından incelediğimiz Galaxy Z Flip de bunlardan biri olurken, Huawei'nin de yakında Mate X'in yeni versiyonunu tanıtması bekleniyor. Ancak bu tür katlanabilir akıllı telefonların ana akım olması için daha önünde uzunca bir süre var. Bu konu hakkında bir açıklama da Samsung'un yeni başkanı ve mobil bölüm başkanı Roh Tae-moon'dan geldi.
Roh Tae-moon'un Samsung'un Unpacked etkinliğinden sonra yaptığı bir röportajda verdiği demeçe göre katlanabilir akıllı telefonların ana akıma girebilmesi için önce yeterli içerik ve hizmetler sunan bir ekosisteme sahip olması gerekiyor. Samsung olarak bu konuda da yatırım yaptıklarının altını çizen Roh Tae-moon, bu konudaki ekosistemin gelişmesiyle beraber yeni modellerin daha fazla anlam kazanacağını söylüyor.
Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy Z Flip'e baktığımızda, tasarım şekli ve kullanım anlamında Galaxy Fold'a göre farklılıkları olduğunu görülürken, genel kullanım itibariyle herhangi bir akıllı telefondan farksız olduğu ise şimdilik aşikar. Öte yandan yüksek maliyeti de göze alındığında bu tür katlanabilir akıllı telefonların ana akım olması için ekosistemi, özel yazılım ve servisleriyle farklılık yaratması kesin gibi.
Peki, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir akıllı telefonların bir geleceği var mı? Hemen aşağıya düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
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