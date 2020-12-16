Samsung'dan "En Az" 4 Farklı Katlanabilir Telefon Geliyor

Samsung'un 2021'de piyasaya sürülmek üzere en az 4 yeni katlanabilir akıllı telefon hazırladığı bildirildi. Galaxy S21 ve Galaxy Note'un geleceği hakkındaki iddialar da gelmeye devam ediyor.