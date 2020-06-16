Katlanan iPhone, Çok da Uzağımızda Olmayabilir

Katlanan iPhone iddiaları yeni değil, ancak bu kez Apple'ın telefon üzerinde "çalışmaya başladığı" iddia edildi. Bu da, katlanan bir iPhone'un çok uzakta olmadığının ilk sinyallerini veriyor.

Katlanan iPhone, 2021'de Ortaya Çıkabilir

Samsung'un katlanabilen telefon macerası engebeli yollardan geçse de, firma üçüncü katlanan telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu sırada Apple'ın ne yaptığını merak edenler için yeni bir sızıntı var.

İsabetli sızıntılarıyla tanınan Jon Prosser, Apple'ın katlanan bir iPhone üzerinde çalıştığını "ima etti". Apple gerçekten katlanan bir iPhone yapıyorsa "iki kez göz kırpması" istenen Prosser, bunu yaptı ve iki kez göz kırptı.

Ancak Apple'ın böyle bir cihaz üzerinde çalışması şaşırtıcı değil. Katlanan iPhone dedikoduları uzun süredir var ve merak edilen bu cihazın gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğinden çok, ne zaman geleceği. Yine de önceki dedikodular, patentlere dayanıyordu ancak bu kez Prosser, Apple'ın cihaz üzerinde çalıştığını söylüyor.

Apple gerçekten de katlanan iPhone üzerinde çalışıyorsa, cihaz çok geçmeden tanıtılabilir. Bu durumda örneğin telefonun gelecek sene tanıtılacak iPhone 13 ile birlikte gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

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