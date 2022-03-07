Kayıp Kıta "Balkanadolu" Eski Memelilerin Savaş Alanı Olabilir mi?

Pek çok kaynağa göre, yaklaşık 50 milyon yıl önce, Balkanadolu (Balkanatolia) olarak adlandırılan eski bir kıta, Avrupa ile Asya arasında oturuyordu ve komşu kara kütlelerinde bulunanlara benzemeyen bir dizi ilginç türe ev sahipliği yapıyordu. Bu kıtanın varlığını öne süren yeni bir araştırmanın yazarları, düşen deniz seviyelerinin Asya memelilerinin Balkanadolu'ya girmesine ve Batı Avrupa'ya geçmeden ve ani bir yok olma olayı yaşanmadan önce yerel vahşi yaşamı alt edip yerlerini almasına imkan tanıdığın öne sürüyorlar.
Grande Coupure olarak bilinen, Avrupa faunasının bu dramatik kaybı, yaklaşık 34 milyon yıl önce Eosen çağının sonunda meydana geldi. Bununla birlikte, araştırmalarını Earth-Science Reviews dergisinde sunan çalışma yazarları, Asya türlerinin bu olaydan yaklaşık beş ila on milyon yıl önce Güneydoğu Avrupa'daki fosil kayıtlarında görünmeye başladığını açıklıyor.
Grande Coupure'a giden zaman çizelgesindeki boşlukları doldurmak için araştırmacılar, Balkan yarımadası ve Anadolu'daki 31 Eosen memeli fosil kaydının tamamını gözden geçirdiler ve bu bulguların bazılarının tarihini güncellenmiş jeolojik verilere dayanarak yeniden değerlendirdiler. Elde ettikleri sonuçlar, çağın büyük bir bölümünde bölgenin "burada Balkanadolu olarak adlandırılan, daha önce tanınmayan bir biyocoğrafik bölge" olarak var olduğunu gösterdi.
Ancak fosil kayıtları, Asya kemirgenlerinin ve dört ayaklı toynaklı hayvanların bölgeyi yaklaşık 40 milyon yıl önce kolonileştirdiğini de gösterdi. Eosen'in bitiminden önce Balkanadolu'yu istila eden Asya türleri arasında, büyük gergedanlara benzeyen ancak Grande Coupure zamanında soyu tükenmiş olan brontotheres bulunuyordu.
Araştırma yazarları, "Bu kolonizasyon olayı, küresel östatik deniz seviyesindeki bir düşüş ve Doğu Anadolu'da ve Küçük Kafkasya'da tektonik güdümlü bir deniz geri çekilmesi ile orta Eosen sonlarında kolaylaştırıldı" diye yazıyor.
34 milyon yıl önce, bir buzullaşma olayının deniz seviyelerinin bir kez daha düşmesine neden olduğu zamana kadar, Balkanadolu bir kara köprüsü ile Batı Avrupa'ya bağlandı. Bu, Asyalı memelilerin batıya doğru yolculuklarına devam etmelerinin yolunu açtı ve çok sayıda Avrupa türünün ölümünü tetikledi.
Başka bir deyişle, araştırmacılar 40 ve 34 milyon yıl önce meydana gelen büyük coğrafi değişikliklerin Asyalı toynaklıların ve kemirgenlerin Avrupa'yı iki aşamada kolonileştirmesini sağladığını öne sürüyorlar. Bunlardan ilkinde, daha sonra Avrupa kıtasını fethetmeye devam etmeden önce mevcut vahşi yaşamın çoğunu değiştirdikleri Balkanadolu'da ikamet ettiler.
Yazarlar, "Bu paleocoğrafik değişiklikler, Balkanadolu'nun ayrı bir biyocoğrafik bölge olarak ölümünü tetikledi ve Batı Avrupa'daki Grande Coupure öncesinde ve sırasında Asya'ya özgü endemik dalların dağılmasının yolunu açtı" diyor.
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