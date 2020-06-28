Toplanan Telefon ve Konum Bilgileri, Yanlış Ellerde Geziyor

"Siyah Hayatlar Önemlidir" protestolarına katılanların telefonları aracılığıyla toplanan bilgiler, kişiler hakkında hemen her detayı gözler önüne seriyor.

Bilgilerimiz Yanlış Ellerde Geziyor

ABD'de "Siyah Hayatlar Önemlidir" protestolarına katılanların telefonları üzerinden bazı bilgiler toplandı. Bu artık kimseye şaşırtıcı gelmese de, mobil analiz firması Mobilewalla'nın yayınladığı bilgilerdeki ayrıntıların boyutu, endişe verici düzeyde.

Geçen hafta yayınlanan raporda 29 Mayıs haftasında Los Angeles, Minneapolis ve New York'taki yürüyüşlere katılanların "ırk", yaş ve cinsiyet bilgileri yer aldı. Rahatsız edici olan, bu şehirlerde yürüyenlerin, verilerinin Mobilewalla tarafından konum bilgisiyle birlikte toplandığını bilmemesi.

Toplam 16.902 cihazı "gözlemleyen" Mobilewalla, konumdan yola çıkarak yapay zeka yoluyla kişinin ırk, yaş, cinsiyet, posta kodu gibi bilgilerini tahmin ediyor. Firma, konum geçmişi bilgilerini reklam veren, veri simsarları ve servis sağlayıcı gibi kaynaklardan satın alıyor.

Durumdan habersiz Amerikan vatandaşlarının kişisel bilgilerinin karanlık kişilere iletilmesi, rahatsızlığa yol açarken medyada yankı buldu. Senatör Elizabeth Warren, BuzzFeed News'a yaptığı açıklamada bu firmaların, hükümete bilgi satabileceğini, hükümetin bu şekilde izleme sınırlarını aşabileceğini söyledi.

Bu gelişmeler sonrasında Mobilewalla CEO'su Anindya Datta, kişilerin birey olarak protestoya katılıp katılmadığı konusundaki bilgileri müşterileriyle veya kolluk kuvvetiyle paylaşmayı "planlamadığını" söyledi.

Yaşananlar, "veri tefecisi" olarak adlandırılabileceğimiz veri simsarlarının elinde inanılmaz derecede büyük kişisel verinin bulunabileceğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Bu verilerin hükümetlerle paylaşılma olasılığı kadar, daha önce yaşandığı üzere, internete sızma riski de var.

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