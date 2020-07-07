Keanu Reeves oynadığı Bil & Ted 3 filmi PG-13 derecelendirmesini aldı

Başrollerinde, Matrix ve John Wick serileriyle tanıdığımız Keanu Reeves ile Alex Winter'ın yer aldığı Bill & Ted 3: Face the Music 21 Ağustos 2020 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkacak. Yapım, Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) tarafından resmi olarak derecelendirildi...

Keanu Reeves oynadığı Bil & Ted 3 filmi PG-13 derecelendirmesini aldı

Keanu Reeves ve Alex Winter'ı yıllar sonra bir kez daha Bill ve Ted olarak izleyeceğimiz serinin üçüncü filmine az bir zaman kaldı. 29 yıl aranın ardından gelen devam filminin yönetmen koltuğundaysa Galaksi Savaşçıları ve RED 2 gibi yapımlardan tanıdığımız Dean Parisot oturuyor.

BILL & TED 3 FACE THE MUSIC PG-13 DERECELENDİRMESİ ALDI

Bill & Ted 3: Face the Music MPAA'dan PG-13 derecelendirmesi aldı. Yani 13 yaş ve altındaki izleyiciler için ebeveyn izniyle birlikte izleyebilecek.

21 AĞUSTOS'TA VİZYONDA OLMASI PLANLANIYOR

Amerika için vizyon tarihi 21 Ağustos 2020 olan Bill & Ted 3: Face the Music için Türkiye vizyon tarihi ile ilgili bir detay şu an yok.

Keanu Reeves ve Alex Winter'ı Bill ve Ted olarak klasik rollerinde bir kez daha izleyeceğimiz filmin kadrosunda William Sadler, Anthony Carrigan, Brigette Lundy-Paine ve Samara Weaving ve Kid Cudi gibi isimler yer alıyor. Saturday Night Live'ın yıldızlarından Beck Bennett, Bill and Ted 3: Face the Music'te Keanu Reeves'in küçük kardeşi rolünü oynayacak.

Bill and Ted 3'te Amy Stoch, Bill'in üvey annesi Missy'i, Hal Landon Jr., Bill'in disiplinli üvey babasını canlandırırken, Jayme Mays ve Erin Hayes de Bill'in eşi Princess Joanna ve Ted'in eşi Princess Elizabeth karakterlerine hayat verecekler.

Bill & Ted 3: Face the Music – Resmi Fragman

Bill & Ted Face the Music - Official Trailer 1 (2020) Keanu Reeves, Alex WinterBill & Ted Face the Music - Official Trailer 1 (2020) Keanu Reeves, Alex Winter
Keanu Reeves and Alex Winter are back for their third adventure in Bill & Ted Face the Music.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Atiye 2. sezon tarihi belli oldu mu? Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
YKS ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS'nin açıklanacağı tarihi duyurdu
A101 9 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası imkanı
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda drone, akıllı bileklik ve daha birçok ürün...
Günün En çok Okunanları
Windows 10, En Faydalı İşlevlerden Birini Kaldırabilir
PlayStation 5, Tüm Dünyada Aynı Tarihte Raflarda Olabilir
iPhone 12'nin Şarj Cihazıyla Birlikte Gelmeyeceğine Dair Bir İpucu Daha
Efsane Uçaklar Arasında Sayılan Boeing 747 İçin Yolun Sonu Göründü
Keanu Reeves oynadığı Bil & Ted 3 filmi PG-13 derecelendirmesini aldı

 

 