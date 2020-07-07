Keanu Reeves oynadığı Bil & Ted 3 filmi PG-13 derecelendirmesini aldı

Başrollerinde, Matrix ve John Wick serileriyle tanıdığımız Keanu Reeves ile Alex Winter'ın yer aldığı Bill & Ted 3: Face the Music 21 Ağustos 2020 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkacak. Yapım, Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) tarafından resmi olarak derecelendirildi...