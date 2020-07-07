Keanu Reeves oynadığı Bil & Ted 3 filmi PG-13 derecelendirmesini aldı

Keanu Reeves ve Alex Winter'ı yıllar sonra bir kez daha Bill ve Ted olarak izleyeceğimiz serinin üçüncü filmine az bir zaman kaldı. 29 yıl aranın ardından gelen devam filminin yönetmen koltuğundaysa Galaksi Savaşçıları ve RED 2 gibi yapımlardan tanıdığımız Dean Parisot oturuyor.
BILL & TED 3 FACE THE MUSIC PG-13 DERECELENDİRMESİ ALDI
Bill & Ted 3: Face the Music MPAA'dan PG-13 derecelendirmesi aldı. Yani 13 yaş ve altındaki izleyiciler için ebeveyn izniyle birlikte izleyebilecek.
21 AĞUSTOS'TA VİZYONDA OLMASI PLANLANIYOR
Amerika için vizyon tarihi 21 Ağustos 2020 olan Bill & Ted 3: Face the Music için Türkiye vizyon tarihi ile ilgili bir detay şu an yok.
Keanu Reeves ve Alex Winter'ı Bill ve Ted olarak klasik rollerinde bir kez daha izleyeceğimiz filmin kadrosunda William Sadler, Anthony Carrigan, Brigette Lundy-Paine ve Samara Weaving ve Kid Cudi gibi isimler yer alıyor. Saturday Night Live'ın yıldızlarından Beck Bennett, Bill and Ted 3: Face the Music'te Keanu Reeves'in küçük kardeşi rolünü oynayacak.
Bill and Ted 3'te Amy Stoch, Bill'in üvey annesi Missy'i, Hal Landon Jr., Bill'in disiplinli üvey babasını canlandırırken, Jayme Mays ve Erin Hayes de Bill'in eşi Princess Joanna ve Ted'in eşi Princess Elizabeth karakterlerine hayat verecekler.
Bill & Ted 3: Face the Music – Resmi Fragman
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