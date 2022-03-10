Keenetic, Buddy 4 ve Hero 4G Modem Router'ı Tanıttı! İşte Özellikleri!

İnternet bağlantısı gereken alanların büyüklüğü ve şekli değiştikçe, uygun ve esnek çözümlerle, sürekli bağlantı ihtiyacını karşılamak artık bir zorunluluk halini aldı. Geniş veya çok katlı evimizde, tek bir modem/router cihazın sağladığı Wi-Fi yayını yeterli olmayabiliyor. Bununla birlikte, yılın her döneminde internet artık bir zorunluluk. Ayrıca mobilitenin de arttığı çağımızda, bazı bölgelerde sabit internete (VDSL/ADSL/Fiber bağlantıya) erişmek ne yazık ki mümkün olmayabiliyor. Dört dörtlük internet erişimi için Keenetic, bu ihtiyaçlarınıza özel iki adet yeni modeli olan Keenetic Buddy 4 Wi-Fi Menzil Genişletici ve Keenetic Hero 4G Modem Router cihazını Türkiye'de satışa sundu.
Çok katlı veya geniş evler için ekonomik menzil genişletici çözümü
Keenetic'in, kompakt ve şık tasarımı ile kolay kuruluma sahip Buddy 4 modeli, doğrudan duvar prizine takılarak mevcut Wi-Fi ağınızı genişletmenize olanak sağlıyor. Keenetic Buddy 4 modeli eğer evinizde önceden sahip olduğunuz bir Keenetic modem/router cihazınız varsa Wi-Fi mesh sistemine kolayca dahil edilebildiği gibi farklı marka modem router cihazınıza, Wi-Fi menzil genişletici olarak eklenebiliyor. İnternet'te repeater, range extender, menzil artırıcı gibi isimlerle de aratılan bu tür cihazlar, mevcut kablosuz ağınıza çok büyük yatırımlar yapmadan daha uzak mesafelere bu Wi-Fi yayınlarının iletilmesini sağlıyor. 2 adet harici anteni ile geleneksel menzil genişleticilerden daha iyi bir menzil genişletme performansı sunan Keenetic Buddy 4, doğrudan duvar prizine takıldığından, kompakt ve şık tasarımı ile evinizin dekoruna da sadık kalıyor.
Dört dörtlük internet için tek ihtiyacınız bir SIM kart
Keenetic, yeni satışa sunduğu Hero 4G modeli ile 4G/LTE Modem Router ailesini 2022'de genişletmeye devam ediyor. Daha önce satışa sunulan Runner 4G modeli gibi Keenetic Hero 4G modeli de doğrudan SIM kart takarak hızlıca, istediğiniz yerde mobil interneti tüm cihazlarınızla kullanabilmenize olanak sağlıyor. Türkiye'deki tüm SIM kartlarla uyumlu çalışan Hero 4G modeli, AC1300 dualband MU-MIMO, beamforming ve airtime fairness gibi özellikleri ile fark yaratan bir kablosuz performans sunuyor. Keenetic Hero 4G LTE Modem Router cihazınızı, geriye dönük olarak 3G hücresel yayınlar için de kullanabilirsiniz.
Keenetic Hero 4G, sadece SIM kartınızı takarak hemen kullanabilmeniz için kutu içeriğinde hücresel yayınları alabileceğiniz, 2 adet 4G anten ile birlikte geliyor. Bu özelliği ile Keenetic Hero 4G modelini; kır evinizde, sabit internetin olmadığı köy evinizde, karavanınızda ve hatta tinyhouse ullanabilirsiniz. Değiştirilebilir 4G anterlerle, piyasadan alabileceğiniz hemen hemen tüm MIMO 4G antenleri, Hero 4G modeline takarak kullanabilirsiniz. Ethernet portları üzerinden fiber bağlantıları da destekleyen Keenetic Hero 4G Modem Router ile iki farklı interneti, eş zamanlı veya yedekli şekilde kullanabilir ve VPN bağlantıları oluşturabilirsiniz.
Keenetic Hero 4G Modem Router cihazı, sahip olduğu USB portu ve bulut temelli KeeneticOS yazılımı ile kişisel bulut oluşturmanıza, FTP/SFTP sunucular oluşturmanıza ve yazıcı sunucusu olarak kullanmanıza imkan tanıyor.
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