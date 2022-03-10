Keenetic, Buddy 4 ve Hero 4G Modem Router'ı Tanıttı! İşte Özellikleri!

Keenetic,Türkiye'de premium ürünlerini çeşitlendirmeye devam ediyor. İşte yeni tanıtımı yapılan Keenetic Buddy 4 menzil genişletici ve Hero 4G Modem Router'ın özellikleri.