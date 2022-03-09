İçinde Çok Sayıda İnsan Kafası Olan Kutu, Hırsızlar Tarafından Çalındı!

Geçtiğimiz Perşembe günü, ABD - Denver'daki bir tıbbi malzeme kamyonundan bir kutu insan kafası çalındığı ve bunun yerel polisin bilgi talebine yol açtığı bildirildi.
Denver Post'un bildirdiğine göre kamyon, insan vücudu kalıntılarını tıbbi araştırma için taşıyordu ve bir veya daha fazla hırsız araca girdiğinde 23. Cadde boyunca park edilmiş bir şekilde duruyordu. "Muaf İnsan Örneği" etiketli 50.8 x 38.1 x 45.72 cm boyutlarında bir kutuyu aldılar. Polis, AP'ye verdiği demeçte, içindeki kalıntılar - birkaç insan kafası - vücut bağışı yetkilisi Science Care'e gönderiliyordu ve burada tıbbi araştırma veya bilim eğitimi için kullanılacaklardı.
Hırsızların amaçları şu anda polis tarafından araştırılıyor ve gerçekten insan kafalarını mı almayı amaçladıklarını yoksa başka tıbbi ekipman veya malzeme mi aradıklarını ve soygundan sonra kutuyu açtıklarında kötü bir sürprizle mi karşılaştıkları bilinmiyor.
Polis, insan kafalarının çalınmasıyla ilgili bilgisi olan herkesi iletişime geçmeye çağırdı.
Alışılmadık olsa da, ürkütücü vücut parçaları hırsızlıkları (ve yanlış yerleştirilmesi) zaman zaman yaşanıyor. 2018'de Rusya'nın güneydoğusunda bir nehir kenarında içinde 54 kopmuş insan eli bulunan bir çanta bulundu. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi'nin söylediği üzere, bu ellerin bir adli tıp laboratuvarına ait olduğu ortaya çıktı.
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