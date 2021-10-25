Keşfedilen "Bebek Gezegen" Bilim İnsanlarını Heyecanlandırıyor!

Astronomlar, göreceli olarak yeni bir "bebek gezegen" keşfetti. Bu keşif, bilim insanlarına gezegen oluşumu konusunda çok fazla ipucu verebilir!

25 Ekim 2021 21:22

Levent Öztürk