Keşfedilen "Bebek Gezegen" Bilim İnsanlarını Heyecanlandırıyor!

Astronomlar, göreceli olarak yeni bir "bebek gezegen" keşfetti. Bu keşif, bilim insanlarına gezegen oluşumu konusunda çok fazla ipucu verebilir!

  • Levent Öztürk
"Bebek gezegen" bilim insanlarını heyecanlandırdı!
Subaru Telescope ve Gaidos ve ark.

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