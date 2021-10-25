Keşfedilen "Bebek Gezegen" Bilim İnsanlarını Heyecanlandırıyor!

Gökbilimciler daha önce de genç gezegenleri tespit ettiler, ancak nadiren bu kadar genç ya da bu kadar kolay gözlemlenen bir gezegen keşfediliyor. CBS News'in söylediği üzere, Hawaii Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, 'sadece' birkaç milyon yaşında bulunan en genç gezegenlerden biri olan 2M0437b'yi keşfetti. Bu bebek gezegen, Toros Bulutu "kreşinde" bulundu ve doğumundan itibaren hala lav benzeri ısı yaymaya yetecek kadar genç.
Daha da önemlisi, bu keşif, bir bebek gezegeni doğrudan gözlemlemek için sahip olduğumuz çok nadir bir şanslardan biri. Araştırmacıların yine de Dünya'nın atmosferini telafi etmek için özel optikler kullanması gerekecek, ancak gezegeni incelemek için yıldızını veya diğer benzeri yaklaşımları kullanmak zorunda kalmayacaklar. 2M0437b'nin yıldızından uzaklığının, Dünya'nın Güneş'e uzaklığından yaklaşık yüz kat daha fazla olmasının da bu konuda yardımcı olduğu ve girişim olasılığını azalttığını söyleyebiliriz.
Bilim insanları gezegeni ilk olarak 2018'de Subaru Teleskobu'nu kullanarak tespit ettiler, ancak sonraki üç yılı Keck Gözlemevi ve diğer Hawaii teleskoplarını kullanarak gezegeni izlemek ve yıldızına bağlı olduğunu doğrulamak için harcadılar.
Gelecekteki gözlemler gezegen oluşumuna daha fazla ışık tutabilir. Daha fazla ayrıntı toplamak da çok uzun sürmeyebilir. Ekip, yaklaşmakta olan James Webb Uzay Teleskobu'nun atmosferik gazları ve yeni oluşan uyduları tespit etmeye yardımcı olabileceğini umuyor.
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