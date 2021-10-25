Ay'da Kullanılmak Üzere, Elektrikli Bir Motosiklet Geliştirildi!

NASA, yeni Artemis uzay programı için yeni keşif araçları arıyor ve Alman tasarım şirketi Hookie, mükemmel bir çözüme sahip olduğunu düşünüyor: Ayda çalışacak elektrikli bir motosiklet.
Tardigrade adı verilen motosikletin sadece iki tekerleği olduğu için geleneksel bir ay arabasından çok daha hafif. Hookie'nin kurucu ortağı Nico Muller, İlginç Mühendislik'e "Bir ay aracı, üç ila dört Tardigrades ile neredeyse aynı alana ihtiyaç duyar. Ağırlığı ise çelikten yapılmış tam bir arabadan çok daha az" diyor.
Hookie, ağırlığı daha da azaltmak için lazerle kesilmiş alüminyum çerçeveler ve motosikleti ve aktarma organlarını uzayda artan radyasyondan korumak için Kevlar kullandı. Bu ağırlık ve boyut tasarrufu, NASA'nın çok daha küçük ay iniş araçları kullanmasına izin verecek ve böylece maliyetleri ve yakıt kullanımını azaltacaktır.
Henüz NASA yatırım yapmamış olsa da Muller, ajansın Tardigrade projesinden haberdar olduğunu söylüyor: "Gelecekteki işbirlikleri veya fikirler hakkında konuşmak harika olurdu."
NASA, bir tür elektrikli scooter da dahil olmak üzere, daha önceki Apollo misyonları için birçok farklı ay keşif aracı türünü araştırmıştı. Bu scooter, Hookie'nin tasarladığı fütüristik Tron tipi motosikletten çok farklıydı ve NASA'nın bir prototip oluşturmuş olmasına rağmen, scooter fikrinden vazgeçilerek artık uzay ajansının ay programlarının simgesi olan dört tekerlekli elektrikli aracın kullanılmasına karar verilmişti.
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