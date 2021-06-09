Seagate'in Yeni Disk Teknolojisi, HDD Fiyatlarını Düşürmeyi Vaat Ediyor

Seagate, geleneksel sabit disk sürücülerinin yalnızca hızlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda üretimi daha ucuz hale getirmeye çalışıyor. Şirket, Mach.2 olarak isimlendirdiği yeni teknolojisini duyurdu.
Mach.2 olarak adlandırılan bu teknoloji, 524 MB/s sürekli aktarım hızı sağlıyor ve bu yönüyle bir anlamda dünyanın en hızlı HDD'si konumuna yerleşiyor. Çift aktüatörlü disk olan Mach.2 Exos 2X14'ü duyuran Seagate, bu diskiyle 14 TB'lık disk alanı sunuyor.
Diskin en önemli özelliği yüksek performans sağlaması gibi görünse de, diğer yandan şirket bu disk ile beraber üretim süresini kısaltmayı ve buna ilişkin olarak maliyeti düşürmeyi hedefliyor. Şimdilik Mach.2 Exos 2X14 için fiyat açıklanmazken, şirketin yeni çift aktüatör teknolojisi standardizasyonu ile maliyet/fayda oranı yüksek disklerin kapısının aralanacağı iddia ediliyor.
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