Kimlik Hırsızlarına Dur Demenin 5 Adımı!

Çok yakın bir geçmişe kadar evlerin kapılarını kilitleyen insanların en büyük korkusu hırsızlıktı. Şimdilerde ise dijital ortamlarda kullanılan hesapların ve o hesaplara bağlanılan cihazların ele geçirilme tehlikesi oluyor. Cihazlarla ve dijital ortamlarda çok fazla zaman geçirmenin getirdiği gizlilik gerekliliğine dikkat çeken Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu'ya göre, her anın hackerler tarafından gözetildiği dijital dünyada kimliğinizi gizlemenin 5 önemli adımı bulunuyor.
Hackerler Sizi Gözetliyor
Hava durumunun takibinden e-postaları kontrol etmeye, sosyal medya kanallarında içerik paylaşmaktan online alışverişe kadar birçok adım, kullanıcılar tarafından oluşturulan dijital kimliklerle gerçekleşiyor. Bu kadar dijital adımın bıraktığı izler ise sadece orada kalmıyor. Birileri 7/24 internet kullanıcılarının dijital ayak izlerini takip ediyor ve en doğru anda adeta kapısını kilitlemeden tatile çıkan ev sahiplerine hırsız şokunun yaşanması gibi sonuçlar doğurabiliyor. Dijital dünyada hackerlerin nefeslerinin kullanıcıların ensesinde olduğunu belirten Barbaros Akkoyunlu, dijital gizliliğin korunmadığı her adımda hackerlerin amaçlarına bir adım daha yaklaştığını ve kötü sürprizlerle karşılaşılmasına ramak bırakıldığını ifade ediyor.
Gizliliği Korumak Zaman ve Çaba Gerektiriyor
Yöntemleri ve stratejileri değişkenlik gösterse de birçok hackerin tek amacı bulunuyor. En kısa yoldan en kısa sürede dijital kimlikleri ele geçirmek isteyen hackerlerin yapabileceklerinin ise sınırı bulunmuyor. Gizliliği korumanın günümüzde araştırma yapmaktan, en son güvenlik açıklarını takip etmekten ve dahası veri ihlallerinden kaçınmaktan geçtiğini belirten Barbaros Akkoyunlu, dijital dünya insanının bu zaman ve çabayı, başına kötü bir durum gelmedikçe harcamadığına dikkat çekiyor. Hackerlerin saldırılarına maruz kalmadan önce kullanıcıların kendi siber savunmalarını güçlendirmesi gerektiğine de dikkat çeken Akkoyunlu, dijital dünyada gizliliği sağlamanın 5 adımla mümkün olduğunu aktarıyor.
Dijital Gizliliğiniz İçin 5 Önemli Adım
Gizlilik çabaları şu ana dek mükemmel olmasa bile bir şeyler yapmanın hiçbir şey yapmamaktan daha iyi olduğunu belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu'ya göre kullanıcılar şu adımlara dikkat etmeli;
1. Güçlü, benzersiz parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile hesaplarınızı güvende tutun. Dijital dünyada yapılan en büyük hatalardan biri her hesap için aynı parolaların kullanılması oluyor. Parolaların yeniden kullanımı ve bilgisayar korsanlarının hesaplarınızdan birinin e-postasına ya da kullanıcı adına ve parolasına erişmesi durumunda, bu kimlik bilgilerini diğer hesaplarınıza girmek için kullanmaktan çekinmeyeceklerini unutmamanız gerekiyor.
2. Dijital ayak izinizi en aza indirin. Dijital ortamda kendiniz hakkında daha az paylaşım yapın. Sosyal medyada ve web sitelerindeki kullanıcı hesaplarında paylaştığınız kişisel bilgilerden uzak durun. İnternet, hakkınızda ne kadar az şey bilirse o kadar iyidir. Bunu hep hatırlayın.
3. Mümkün olduğu kadar eski, kullanılmamış hesaplarınızı silin. Rastgele bir hizmet kullanmak için yeni hesaplara kaydolabilir, sonra unutabilirsiniz. Verilerinize sahip olan site sayısı ne kadar fazlaysa, bilgilerinizin açığa çıkma ihtimali o kadar artar.
4. Gizlilik ayarlarını düzenleyin. En sık kullandığınız hizmetlere dikkat edin, gizlilik ayarlarına ise daha çok dikkat edin. Konumunuzu, verilerinizi, kişilerinizi vb. kullanmak için izin isteyen uygulamaları ya devre dışı bırakın ya da iyi bir araştırmadan sonra kısıtlı kullanıma açın.
5. Mobil güvenlik uygulamaları kullanın. İhlal uyarıları ve verilerinize ne olduğu konusunda güncel kalın. Şüpheli olaylar için dijital kimliğinizi sürekli olarak izlemek dışında yapmanız gereken şeyler olduğunu unutmayın. Cihazlarınızı ve hesaplarınızı koruma altına alacak mobil güvenlik uygulamalarını kullanmaya gayret gösterin, güncellemelerini gerçekleştirin.
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