Netflix'ten bedava film sürprizi: The Trial of the Chicago 7

Netflix, son dönemin önemli filmlerinden biri olarak kabul edilen The Trial of the Chicago 7'yi, YouTube üzerinden ücretsiz olarak yayınlıyor. Sınırlı bir süre için sunulan bu sürprizi kaçırmamak için yapmanız gerekenler haberimizde...

Netflix'ten The Trial of the Chicago 7 sürprizi

Belki pek çoğunuz farkında değilsiniz ama Netflix, bazı orijinal yapımlarını YouTube üzerinden ücretsiz olarak sunuyor. Our Planet, Period, Chasing Coral, 13th, Knock Down the House, The White Helmets, Zion ve Explained gibi çok sayıda yapım, Netflix'in YouTube hesabı üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Bu yapımlara şimdi de son dönemin önemli filmlerinden biri daha eklendi. The Trial of the Chicago 7 (Şikago 7'lisinin Yargılanması) filmi, Netflix tarafından YouTube üzerinde ücretsiz yayınlanmaya başlandı. Ama bu kez filmin yayını süresiz değil, film 20 Şubat Cumartesi gününün sonuna kadar yayında olacak.

The Trial of the Chicago 7 Konusu ve Oyuncuları

The Trial of the Chicago 7, 1968 yılında Şikago'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde göz altına alınan farklı insanların yargılanmasını konu alıyor. Aaron Sorkin tarafından yönetilen filmin başrollerinde Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Alex Sharp ve Jeremy Strong gibi önemli isimler bulunuyor.

The Trial of the Chicago 7, IMDB'den 7.8 gibi oldukça iyi bir puan almış durumda. Eleştirmenler yorumları da, film hakkında oldukça iyi.

Eğer bir Netflix aboneliğiniz yoksa ve bu filmi izlemediyseniz elinizi çabuk tutun, hemen aşağıdaki linke tıklayın ve bu filmi izleyin. Pişman olmayacaksınız...

The Trial of the Chicago 7 İzle...

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