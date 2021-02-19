Bir gizemli monolit daha ortaya çıktı, bu kez 'büyücü işi' diye yakıldı...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Monolit sopalar ve ateşle yok edildi. Başkent Kinshasa'daki sakinler pazar günü olay yerinde insanların çukur kazdıklarını söylediler. "Pazar sabahı, spor yaparken, telefonum çaldı ve garip bir şey bulduklarının söylediler. Buraya geldim ve dedim ki, "Bu kültürel, bu olağanüstü," diyor belediye başkanı Thierry Gaibene.
SÜTUNLAR DÜNYANIN HER YERİNDE GÖRÜLDÜ
Önce monolitlerin öyküsüne bakalım... Monolitlerin ilki Amerika'da Utah'daydı ve Kasım ayında fark edildi. O zamandan beri Romanya, Türkiye ve Wight Adası'nda başkaları ortaya çıktı.
Türkiye'de Göbeklitepe'de ortaya çıkan monolitin görüntüsünü yukarıdaki görselde görebilirsiniz. Göbeklitepe'deki monolitin, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu ortaya çıkmıştı.
ABD, Romanya gibi ülkelerdeki monolitlerde ise Netflix izi vardı... Gizemli monolitlerin Netflix'te yayınlanmaya başlanan bir komedi şovu için dikildiği ortaya çıkmıştı. Avustralyalı şakacılar Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane tarafından üretildiği idda edilen monolitler, Netflix'te yayınlanmaya başlanan "Teyze Donna'nın Büyük Eski Eğlence Evi" adlı şovlarının reklamı olarak kullanıldığı belirtilmişti.
Ancak süreç içinde Stanley Kubrick'in 1968'de yayınlanan filmi 2001: A Space Odyssey filmiyle karşılaştırılması da dahil olmak üzere monolitler hakkında komplo teorileri ortaya çıktı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kinshasa'da yaşayan isimlerden Serge Ifulu "Uyandık ve metalik bir üçgen gördük. Şaşırdık çünkü bu üçgen sıklıkla belgesellerde illuminati ve masonlar hakkında gördüğümüz bir üçgen" diyor.
Ancak monolit ülke basınındaki haberlere göre ateşe verildi... Başkent sakinlerinin başta büyük ilgi gösterdikleri monoliti büyücülerin gönderdiği iddiası üzerine ateşe verdikleri belirtiliyor...
- Monolitin sırrı bugün çözüldü
- Gizemli monolit bu sabah 'kayboldu'
- Gizemli monolit yine ortaya çıktı
- Gizemli monolitin içi göründü
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