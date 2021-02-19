Bir gizemli monolit daha ortaya çıktı, bu kez 'büyücü işi' diye yakıldı...

Dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı ülkelerde ortaya çıkan monolitlere bir yenisi eklendi... Ancak bu kez monolitin akıbeti farklı oldu... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan monolit ateşe verildi.