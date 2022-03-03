Kingston, FURY DDR5 SODIMM Belleklerini Duyurdu

Kingston FURY, Kingston FURY™ Impact DDR5 SODIMM bellekleri piyasaya sürdüğünü duyurdu. Yeni bellekler dizüstü bilgisayarlarından veya küçük boyutlu makinelerinden en iyi performansı isteyen oyuncular veya bilgisayar tutkunları için mükemmel bir çözüm sunuyor.
Kingston FURY Impact DDR5; oyun, içerik oluşturma ve çoklu görevlere destek sağlamak için DDR4'e kıyasla %50 daha fazla hıza ve sistemi serin tutan 1,1V'lik düşük güç tüketimi eşliğinde artırılmış verimliliğe sahip. 64GB'a kadar Intel® XMP 3.0 Sertifikalı SODIMM kit kapasitesinde mevcut olan Kingston FURY Impact DDR5, DDR5'in tüm gelişmiş özelliklerini ince, kompakt form faktörüyle bir araya getiriyor. Yenilikçi Plug N Play1 hız aşırtma teknolojisi ve on-die ECC sayesinde standart DDR5-4800'den daha düşük gecikme süreleri eşliğinde 4800MT/s2'yi otomatik olarak destekliyor. Böylece bir profil etkinleştirmek zorunda kalmadan sistem performansını iyileştiriyor ve yüksek hızlarda veri bütünlüğünü koruyor.
Kingston DRAM işletme müdürü Kristy Ernt, "Kingston FURY Impact DDR5 SODIMM'lerle yüksek performanslı DDR5 bellek serimizi genişletmekten heyecan duyuyoruz. Oyuncular ve içerik üreticileri artık DDR5'in gücünü hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarda deneyimleyebilirler" yorumunda bulundu.
Kingston FURY Impact DDR5, 32GB'a kadar tekli modüller ve 64GB'a kadar ikili kitler halinde sunuluyor ve 30 yılı aşan uzmanlıkla destekleniyor.
Kingston FURY Impact DDR5 Teknik Özellikler
- Etkileyici DDR5 SODIMM Performansı: Oyun, görüntü işleme ve çoklu görevde artış için DDR4'ten %50 daha hızlı.
- Tak ve Çalıştır Otomatik Hız Aşırtma İşlevi1: Kingston FURY Impact DDR5, listelenen en yüksek hıza otomatik olarak hız aşırtması yapar.
- Intel® XMP 3.0 Sertifikası: Hız aşırtma için önceden optimize edilmiş gelişmiş zamanlama ayarları, hız ve voltaj sayesinde bellek performansını en üst düzeye çıkarın.
- Daha Düşük Güç Tüketimi ile Artan Verimlilik: Impact DDR5'in düşük 1,1V güç tüketimiyle sisteminizi serin ve verimli tutun.
- On-Die ECC ile Geliştirilmiş Kararlılık: Hız aşırtma sırasında veri bütünlüğünü koruyun.
- Kapasiteler:
o Tekli: 8GB, 16GB, 32GB
o İkili Kit: 16GB, 32GB, 64GB
- Frekanslar1 2: 4800MT/sn
- Gecikme: CL38
- Voltaj: 1,1V
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 85°C arası
- Boyutlar: 69,6 mm x 30 mm
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