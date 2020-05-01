Kingston'dan Yeni Nesil NVMe PCIe SSD: KC2500! İşte Özellikleri!

Kingston Technology Company Inc.'in flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Digital, Inc. masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemlerine yönelik yeni nesil M.2 NVMe™ PCIe SSD modeli KC2500'ü duyurdu. KC2500 NVMe PCIe SSD en yeni Gen 3.0 x 4 kontrolcü ve 96 katmanlı 3D TLC NAND sayesinde güçlü performans sergiliyor. 3500 MB/s'ye kadar okuma ve 2900 MB/s'ye kadar yazma hızlarına1 ulaşan KC2500, olağanüstü performans ve dayanıklılık sunarak masaüstü bilgisayar ve iş istasyonu sahibi uzman kullanıcıların iş akışını iyileştiriyor.
Kompakt M.2 2280 biçiminde 2 TB'a2 kadar kapasite seçenekleriyle gelen KC2500, PCIe hızlarından yararlanırken diğer bileşenler için de alan sağlıyor. Kendi kendini şifreleyebilen SSD; AES-XTS 256-bit donanım tabanlı şifreleme teknolojisinden yararlanarak uçtan uca tam veri güvenliği paketine destek veriyor. Model ayrıca Symantec™, McAfee™ ve WinMagic®gibi bağımsız yazılım markaların TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi çözümlerini kullanma imkanı sunuyor. KC2500'de BitLocker ile birlikte kullanılan Microsoft eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor.
"Yüksek performanslı istemci PC'si kullanımında çıtayı yükselten KC2500; masaüstü bilgisayar ve iş istasyonlarındaki yoğun iş yüklerinin ve HPC uygulamalarının üstesinden gelebilen hızı ve güvenilirliği sağlıyor." diyen Kingston SSD İş Birimi Müdürü Justin Karasek, sözlerini şöyle tamamlıyor: "Kompakt M.2 biçimi ve geniş güvenlik ve şifreleme seçenekleri, mevcut sistemlerini yenilemek isteyen kurumlara veya sistemine NVMe PCIe SSD'lerle elde edilen en iyi performansı eklemek isteyen uzman kullanıcılara esneklik sunuyor."
KC2500; 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. 2 TB2 kapasiteli seçenek de yakında piyasaya çıkacak. Daha fazla bilgi için kingston.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD Özellikleri
- İnanılmaz NVMe PCIe performansı
- Kapsamlı güvenlik paketi desteği: TCG Opal 2.0, XTS-AES 256-bit, eDrive
- Masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemleri için ideal
- 2 TB'a varan kapasitelerle bilgisayarınızı geliştirin
- Biçim: M.2 2280
- Arayüz: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Veri Yolu
- Kapasiteler: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB
- Kontrolcü: SMI 2262EN
- NAND: 96-katmanlı 3D TLC
- Şifreli: AES-XTS 256 bit
- Sıralı Okuma/Yazma:
- 250 GB — 3.500/1.200MB/sn'ye kadar
- 500GB — 3.500/2.500MB/sn'ye kadar
- 1TB — 3.500/2.900MB/sn'ye kadar
- 2TB — 3.500/2.900MB/sn'ye kadar
- Rastgele 4K Okuma/Yazma: 250 GB — 375.000/300.000 IOPS'a kadar
- Toplam Yazılan Byte (TBW):250 GB – 150 TBW
- Güç Tüketimi: 0,003 W Boşta / 0,2 W Ort. / 2,1 W (Maks.) Okuma / 7 W (Maks.) Yazma
- Depolama Sıcaklığı: -40°C~85°C
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C~70°C
- Boyutlar: 80mm x 22mm x 3,5mm
- Ağırlık:
- 250 GB – 8 g
- Çalışırken dayanabileceği titreşim: En fazla 2.17G (7-800Hz)
- Çalışmazken dayanabileceği titreşim: En fazla 20G (20-1000Hz)
- Arızalar Arası Geçen Ortalama Süre (MTBF): 2.000.000
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