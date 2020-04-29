Instagram, İlginç Bir Yeniliği Daha Hayata Geçirdi: Yeni "Bağış" Özelliği

Instagram'ın kar amacı gütmeyen kuruluşların Hikayeler bölümündeki bağış etiketiyle ve "bağış yap" düğmesiyle bağış toplamasına izin verdiği biliniyor. Şimdi ise firma, kar amacı gütmeyen kuruluşların canlı yayınlardan para kazanmasının yolunu açtı.
Yeni işlev, yayıncıların bir kar amacı gütmeyen kuruluş seçmesine ve onlar için fon toplamasına izin veriyor. İzleyicilerden toplanan paraların tamamı seçilen hayır işleri grubuna gönderiliyor, yani Instagram herhangi bir kesinti yapmıyor. Yayıncılar, gelen bağışların miktarını canlı olarak görebilirken bağışta bulunan izleyiciler, bir süreliğine "bağış yaptım" etiketine sahip oluyorlar. Bu etiketin Brezilyalı sanatçı Leo Natsume tarafından oluşturulduğu belirtiliyor.
Fon toplamaya yönelik bir yayın başlatmak için Instagram kamerasını açtıktan sonra Live'a dokunmanız, ardından bağışları alacak kuruluşu seçmeniz gerekiyor. Bu arada Instagram'ın sahibi Facebook'un da canlı videolara bir bağış düğmesi eklediğini belirtelim.
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