Kızaklı Kameralı Yeni Motorola One Sızdı!
Henüz Motorola One Macro tanıtılmışken, şimdi yeni bir Motorola One daha geliyor! İşte sızan özellikleri...
- Ercan Uğurlu
Motorola, birkaç gün önce Motorola One Macro isimli bir akıllı telefon modelini tanıtmıştı. Ancak hız kesmeyen şirket, yakında yeni bir Motorola One modeli daha tanıtacak gibi görünüyor. Yeni model ise, ön yüzünde yekpare ekran bulunduracak gibi görünüyor.
ProAndroid internet sitesinin ortaya çıkarttığı fotoğraflara göre yeni Motorola One'da ön yüz yekpare ekran tasarımına odaklanacakken, ön kamera telefonda kızaklı yapıda yer alacak. Bu kullanım şeklini son dönemde pek çok markanın akıllı telefonunda sıkça görmeye başladık. Şimdi bunlar arasına Motorola da yeni One modeli ile katılacak gibi görünüyor.
Yeni Motorola One modelinin adı henüz netlik kazanmış değil. Daha önceden Moto G8 ismi de ortaya çıkmıştı, fakat tam ismi ancak önümüzdeki günlerde öğrenebileceğiz.
Yeni Motorola One modelinin ekranı 6.39 inç büyüklüğünde olacağı söylenirken, ekran çözünürlüğü de muhtemelen 1080x2340 piksel olacak. Telefonun kızaklı kamerası ise 32 MP f/2.0 diyaframlı olacağı söyleniyor.
EXCLUSIVA: tenemos el Motorola todo pantalla, con cámara retráctil!— Pro Android ?? (@ProAndroid) October 7, 2019
Descubre TODAS sus especificaciones, y detalles de diseño.
¿Es realmente el Moto G8? Te lo mostramos todo:https://t.co/faG7JH1mq2
Telefonun arka yüzünde ise çift kamera görünüyor. Bunların da detaylarını paylaşan ProAndroid, telefonun arkasındaki ana kameranın 64 MP ölçüsünde ve f/1.8 diyaframlı olacağını öne sürerken, ikincil kameranın da 8 MP ve f/2.2 diyaframa sahip olacağını söylüyor.
Orta segmente özel modellerden biri olacak gibi görünen yeni Motorola One'da Snapdragon 675 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB hafıza, microSD kart yuvası ve 3600 mAh kapasitesinde batarya olacağı bilgisi de mevcut.
Telefonun fiyatı elbette kesin değil, ancak net olmayan bilgiler arasında, 449 Dolar fiyat etiketi görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın