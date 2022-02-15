Kızıl Gezegen Mars'tan Ürkütücü Görüntü: İşte "Şeytanın Ayak İzleri"

ESA, Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dönen ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) uzay aracı tarafından çekilen görüntüleri yayınlarken altına "olağanüstü ve kaotik" notlarını düştü. Çekilen görüntüler, Mars'ın düzlüklerinden Argyre Planitia bölgesini yansıtıyor. Bu bölgede Mars yüzeyi vahşi rüzgarların getirdiği erozyon ile şekillenmiş bir yapıya sahip ve gerçekten ürkütücü görünüyor.
Görüntülerde görülen çizik benzeri işaretler, Mars'ın rüzgâr rejimini yansıtıyor. ESA geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Belki de buradaki en çarpıcı özellik, çerçeve boyunca uzanan incecik, kıvrılan dallar" dedi ve devam etti: "Bu karanlık bölgeler, toz şeytanları olarak adlandırılan ve sıcak hava hızla daha soğuk havaya yükseldiğinde ortaya çıkan toz kasırgaları nedeniyle oluşuyor. Biz de bu oluşumlara şeytanın ayak izleri diyoruz."
Görüntü, 1 Şubat'ta TGO'nun Renkli ve Stereo Yüzey Görüntüleme Sistemi (CaSSIS) kamerası ile alındı. Yüzeyin mineralojisini vurgulamak için işlendi, yani bu manzaraya çıplak gözle bakıyor olsaydık bu toz şeytan izleri aslında mavi renkte görünmeyecekti.
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