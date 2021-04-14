Kızıl Gezegen Mars'ın "Mavi Kumları" Görenleri Büyülüyor

Tüm gözler Mars'taki ilk uçuşunu yapmak üzere olan Ingenuity isimli helikoptere çevrilmişken NASA, Kızıl Gezegendeki kum tepelerinin şaşırtıcı bir görüntüsünü yayınladı. Bu görüntüde Mars'ın kumları kızıl değil, mavi görünüyor. Peki bu nasıl oluyor? Mars kumları gerçekten mavi mi?