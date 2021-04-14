Kızıl Gezegen Mars'ın "Mavi Kumları" Görenleri Büyülüyor

Yukarıdaki görüntüdeki kum tepeleri mavi görünüyor olabilir. Ama bu görüntü, Kızıl Gezegen Mars'a ait. Elbette Mars'taki kum gerçekte mavi değil. Sonradan renklendirilmiş olan bu görüntü, Mars'taki sıcaklık değişikliklerini görselleştirmek için hazırlandı. Daha soğuk bölgeler mavi, daha sıcak olanlar ise turuncu olarak işaretlenmiş durumda. Buradaki görselde görülen kum tepeleri Mars'ın kutup bölgesini çevreliyor. Burada sıcaklıklar -153 derecelere kadar düşebiliyor. Güneş ışınlarının geldiği, daha sıcak olan bölgeler ise sarı ile gösteriliyor.
Görüntü, Aralık 2002 ile Kasım 2004 arasında Mars Odyssey yörünge aracı üzerindeki Termal Emisyon Görüntüleme Sistemi cihazı tarafından çekilen fotoğraflardan oluşuyor. NASA bu görüntüyü Mars'ta halen çalışmakta olan en eski uzay aracı olan Mars Oddysey'in 20. yılını kutlamak için yayınlandı.
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