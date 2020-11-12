KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, Türkiye'ye geliyor! Fuarda tanıtılacak

KKTC'nin yerli otomobili "Günsel" Türkiye'ye geliyor. Günsel, MÜSİAD tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Kasım'da düzenlenecek "MÜSİAD Expo 2020" fuarında meraklıları ile buluşacak...