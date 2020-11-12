KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, Türkiye'ye geliyor! Fuarda tanıtılacak

GÜNSEL B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. GÜNSEL B9'un üretimi için 28 ülkeden 800'ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece GÜNSEL, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC'nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili Günsel'i, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcı 1,2 milyon saat emekle üretti. Günsel'in ilk modeli B9'un tanıtımı, 20 Şubat'ta KKTC'de yapılmıştı.
KKTC'NİN YERLİ OTOMOBİLİ GÜNSEL, TÜRKİYE'YE GELİYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili Günsel şimdi ise MÜSİAD tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Kasım'da düzenlenecek "MÜSİAD Expo 2020" fuarında sergilenecek. MÜSİAD Expo 2020, Günsel'in lansman sonrası KKTC dışında katılacağı ilk etkinlik olacak.
GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC'de otomobil üretme hayallerini ilk kez 2016'da MÜSİAD Expo'ya katılarak yüksek sesle dile getirdiklerinde büyük bir ilgi ile karşılandıklarını hatırlattı. Prof. Dr. Günsel, "Bu ilgi, çıktığımız yolda Türkiyemizin manevi desteğini yanımızda hissetmemizi sağladı. Sadece üç yıl sonra tasarımdan gerçeğe dönüşen araçlarımızla yeniden karşınızdayız" ifadelerini kullandı.
İLK MODELİN RENKLERİ KKTC'NİN BAYRAĞINI SİMGELİYOR
Yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL'in ilk modeli B9'un ilk prototipleri KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan GÜNSEL, ikinci modeli J9'un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak.
YÜKSEK HIZLI ŞARJA SAHİP
Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen GÜNSEL B9'un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı.
GÜNSEL B9'un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat.
2040 YILINDA PİYASININ ÇOĞUNDA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER GÖRÜLECEK
Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018'de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 2040'ta otomotiv piyasanın yüzde 57'sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.
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