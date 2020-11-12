2021 Formula 1 takvimi belli oldu! İşte takvimde yer alan ülkeler

Formula 1 yönetimi, 2021 geçici taslak takvimini açıkladı. 23 yarışlık takvimde Türkiye yer almıyor ancak takvimin 4. yarışı yani 25 Nisan 2021'de düzenlenecek yarışa boş bırakıldığı için Türkiye için bir umut doğdu. İşte takvimde yer alan ülkeler...