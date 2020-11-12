2021 Formula 1 takvimi belli oldu! İşte takvimde yer alan ülkeler

Formula 1 (F1) veya Grand Prix yarışı olarak biliniyor. Formula 1 sezonu, dünyada yarış için hazırlanan pistlerde ve şehir yollarında gerçekleşen, Grands Prix (büyük ödüller) olarak bilinen yarışlardan oluşuyor. Bu yarışları sevenlerin sevineceği bir haber geldi.
Formula 1 yönetimi, 2021 geçici taslak takvimini açıkladı. Vietnam Grand Prix'si takvimden çıkarıldı ve şu anda Çin ile İspanya Grand Prix'leri arasında bir boşluk ortaya çıktı.
TÜRKİYE 2021 FORMULA TAKVİMİNDE YER ALACAK MI?
23 yarışlık takvimde Türkiye yer almıyor ancak takvimin 4. yarışı yani 25 Nisan 2021'de düzenlenecek yarışa boş bırakıldığı için yarış severlerin içine bir umut doğdu. Aday ülkeyle görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlandıktan sonra açıklama yapılacak. Bu ülke de Türkiye olabilir.
2021 FORMULA 1 TAKVİMİ
21 Mart - Avustralya (Melbourne)
28 Mart - Bahreyn (Sakhir)
11 Nisan - Çin (Şangay)
25 Nisan - TBC (TBC)
9 Mayıs - İspanya (Barselona) *
23 Mayıs - Monaco (Monaco)
6 Haziran - Azerbaycan (Bakü)
13 Haziran - Kanada (Montreal)
27 Haziran - Fransa (Le Castellet)
4 Temmuz - Avusturya (Spielberg)
18 Temmuz - Birleşik Krallık (Silverstone)
1 Ağustos - Macaristan (Budapeşte)
29 Ağustos - Belçika (Spa)
5 Eylül - Hollanda (Zandvoort)
12 Eylül - İtalya (Monza)
26 Eylül - Rusya (Soçi)
3 Ekim - Singapur (Singapur)
10 Ekim - Japonya (Suzuka)
24 Ekim - ABD (Austin)
31 Ekim - Meksika (Mexico City)
14 Kasım - Brezilya (Sao Paulo) *
28 Kasım - Suudi Arabistan (Cidde)
5 Aralık - Abu Dabi (Abu Dabi)
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