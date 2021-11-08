Komşuların Tavuklarını Yiyen "Köpek" Aslında Bir Köpek Değilmiş!

Komşuların ördek ve tavuklarını yiyen ve evcil bir köpek olduğu zannedilen hayvanın, aslında bir köpek olmadığı ortaya çıktı.

Hırsız köpek, aslında köpek değilmiş!

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