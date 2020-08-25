Konum Bilgileri Başınıza Dert Olabilir. Peki, Ne Yapmak Lazım?

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, konum takibiyle ilgili riskler konusunda uyardı ve paylaşılan veri miktarının nasıl azaltılabileceğine yönelik ipuçları paylaştı. Siber güvenlik kuruluşu ESET, risklerin nasıl sınırlandırılabileceğini mercek altına aldı.