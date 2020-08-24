İşte Dünyanın Çekilmiş En Eski Filmi ve Yapay Zeka İle Yeniden Doğmuş Hali

Dünyanın en eski filmi olarak kabul edilen Roundhay Garden Scene, yapay zeka yardımıyla bakın ne hale getirildi...

Oynat Dünyanın En Eski Filmine Yapay Zeka Dokunuşu Dünyanın en eski filmi olarak kabul edilen Roundhay Garden Scene, yapay zeka yardımıyla böyle elden geçirildi!

Yapay zekadan faydalanan bir YouTube kullanıcısı, hayatta kalan en eski film görüntülerini yeniden canlandırdı.

Roundhay Garden Scene olarak bilinen film, Fransız mucit Louis Le Prince tarafından 14 Ekim 1888'de çekilmişti. Saniyede 12 kare içeren siyah-beyaz film, teknolojik açıdan önemli bir yere sahip. YouTube yayıncısı Denis Shiryaev ise bu efsanevi yapay zeka yardımıyla videoyu renklendirdi ve kare sayısını artırdı. Shiryaev bunun için Science Museum İngiltere web sitesindeki koleksiyondan faydalandı. Farklı kareler algoritmalar yardımıyla onarıldı ve parlaklık seviyeleri tutarlı bir hale getirildi. "Boşlukların" sinir ağlarıyla doldurulmasıyla film, daha gerçekçi bir akışa kavuştu. Böylece sadece 20 kareden oluşan film, 250 kareye ulaşmış oldu. Son olarak filme derinlik katmak için arka plan sesleri eklendi.

Sonucu yukarıdaki videoda 2:40 civarında görebilirsiniz.

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