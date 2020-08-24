İşte Dünyanın Çekilmiş En Eski Filmi ve Yapay Zeka İle Yeniden Doğmuş Hali

Dünyanın en eski filmi olarak kabul edilen Roundhay Garden Scene, yapay zeka yardımıyla bakın ne hale getirildi...

24 Ağustos 2020 00:03