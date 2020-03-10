Konum Verisi, Suçsuz Birini Şüpheli Durumuna Düşürdü!

Polisin Google konum verisini rastgele kullanması hakkında endişeler, görünene göre haklı çıkıyor. NBC News'in açıkladığına göre ABD polisi, 2019 Mart ayında, bir suçun ardından coğrafi bölge belirleme izni almasıyla beraber Gainesville, Florida sakini bisikletli Zachary McCoy'u haksız bir şekilde şüpheliye çevirdi. McCoy, bisiklet sürüşünü takip etmek için RunKeeper kullanıyordu ve kurbanın evinin önünden bir saat içerisinde üç kez geçmişti, bu da şüpheli bilgi arayan araştırmacıların dikkatini çekmek için yeterliydi.
İlk veriler, Google'ın geçmişte yapacağını söylediği gibi anonimdi ancak polis, bu anormal durumu fark etmesinin ardından Google'dan bilgi sağlamasını istedi. Google, bu yıl 14 Ocak tarihinde McCoy'u bu talep hakkında bilgilendirdi ancak kendisinin, hesabının pek çok detayı kamusal olmadan önce mahkemeden engelleme istemek için sadece bir haftası bulunuyordu. Avukatı, anayasal sebepler ile arama iznine itiraz ederek, zaten şüphelenilen biri varken ona odaklanmak yerine rastgele yapılan bir arama olduğunu söyledi. Daha sonra polis, hareketlerde McCoy'un suçlu olmadığına yönelik detaylar bulunduğunu söyleyerek talebini geri çekti ancak bunların ne olduklarını açıklamadı.
Her ne kadar McCoy'un adı temize çıkmış olsa da, bu olay ile coğrafi konum inceleme izinlerinin problemli yanını ortaya çıkıyor. Her ne kadar bu aramalar sonucu tutuklamalar ve cezalandırmalar ortaya çıksa da, sadece yanlış zamanda yanlış yerde olan kişileri alakaları olmayan bir davaya bulaştırma riskini de taşıyorlar. Ayrıca herkesin bu talepleri engellemek için bir avukat tutma imkanı da bulunmuyor. Hatta pek çok kişi, McCoy'un durumunda da olduğu gibi, uygulamalarının gerçekten paylaştıkları kadar fazla veri paylaştığından haberdar değil.
Android 10 ve iOS 13 gibi platformlarla beraber bilgilerin paylaşımı ile ilgili kontroller gelişse de, bu platformların yaygınlaşması ve insanların bu bilgilerin paylaşılma şeklini tam olarak görebilmeleri muhtemelen daha uzun bir süre alacak.
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