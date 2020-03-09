Efsanevi Nintendo PlayStation Rekor Fiyata Satıldı

Türünün tek örneği olan efsanevi Nintendo Play Station prototipi, nispeten ucuz ama rekor bir fiyata satıldı!

  • Levent Öztürk
Tarihi Nintendo PlayStation satıldı

Varlığı bilinen tek "Nintendo Play Station" konsolunun sahibi değişiyor. Efsanevi prototip için açık arttırma, geçtiğimiz gün 300.000 dolar teklif verilmesi ile beraber sonuçlandırıldı. Alıcı payı ile beraber açık arttırmayı kazanan kişinin oyun tarihinin bir parçasına sahip olmak için 360.000 dolar ödeme yapması gerekecek.

Öne çıkan tüm açık arttırmalarda olduğu gibi, bu cihazın da büyük teklifler alması bekleniyordu ve bir süre boyunca bu beklenti karşılandı. Hatta Oculus kurucusu Palmer Luckey de açık arttırmaya katıldı. Ancak, açık arttırma, oyun tarihinin bir parçası için en pahalı fiyat rekorunu kırmış olsa da, satıcılar daha fazlasını bekliyordu.

Bu cihazın, Sony'nin kendi oyun donanımını yaratma konusunda ilk denemesi olduğu düşünülüyor. Cihaz, Super Nintendo Entertainment System'a (SNES) dahili bir CD-ROM ekliyor. Eğer Sony ve Nintendo ortaklığı devam etmiş olsaydı, bu konsol ile SNES'in CD oyunlarının oynatılması mümkün olacaktı. Ancak Nintendo ile ortaklığın bozulmasının ardından Sony tek başına yola devam ederek ilk PlayStation'ı piyasaya sundu.

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