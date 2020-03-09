Milyonlarca VPN Kullanıcısı Tehlikede! Bu 10 VPN Uygulamasına Dikkat!

En iyi ücretsiz Android VPN uygulamaları kullanan milyonlarca kişi saldırı riski altında! Bu VPN uygulamalarında açıklar tespit edildi! İşte bilmeniz gerekenler...

  • Ercan Uğurlu
Milyonlarca VPN Kullanıcısı Tehlikede!

Geniş bir kitle tarafından VPN uygulamaları, yasaklı sitelere girmek için kullanılıyor olsa da, aslında öte yandan internette gönderdiğiniz ile aldığınız tüm verileri şifreleyerek anonim dolaşmak amacıyla da tercih ediliyor.

VPN Hakkında Tüm Sorular Yanıtladık

VPN nedir, ne işe yarar, VPN gerekli mi ve hangi VPN uygulamalarını kullanmalısınız gibi soruların cevaplarını daha önce bu makalemizde anlatmıştık. Bu haberimiz ise, VPN kullanımının tehlikelerine ilişkin. Özellikle hangi VPN'i kullandığını bilmeyenler için oldukça önemli kritik açıklar tespit edilmiş durumda.

Bu 10 VPN Uygulamasına Dikkat! Güvenlik Açığı Var

SuperVPN'in yanı sıra daha pek çok ücretsiz VPN uygulamasında güvenlik açığı yer alıyor. Aşağıdaki VPN uygulamalarını kullanıyorsanız, silmenizde yarar var:

  1. TapVPN Free VPN
  2. Best Ultimate VPN
  3. Korea VPN
  4. VPN Unblocker Free unlimited
  5. Super VPN 2019 USA
  6. Unblock Proxy VPN
  7. Wuma VPN-Pro
  8. VPN Download
  9. Secure VPN
  10. Power VPN
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