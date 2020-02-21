Kopyala - Yapıştır'ın Babası Aramızdan Ayrıldı...

Kesme, kopyalama ve yapıştırma gibi bilgisayar konseptlerini bulan bilgisayar bilim adamı Larry Tesler 74 yaşında hayatını kaybetti.
Tesler 1945 yılında New York'ta doğmuştu ve Stanford'ta bilgisayar bilimi eğitimi almıştı. Mezun olduktan sonra, Stanford Yapay Zeka Laboratuvarı'nda (Artificial Intelligence Laboratory) araştırma asistanı olmadan önce üniversitenin genetik ve bilgisayar bilimi bölümlerinde çalıştı. 1973 yılında Xerox'un Palo Alto Araştırma Merkezi'ne (PARC) katıldı ve burada kesme, kopyalama ve yapıştırmayı geliştirdi. Bu konseptler yazı editörleri ve erken bilgisayar işletim sistemlerinin gelişiminde önemli rol oynadı.
Her ne kadar kesme, kopyalama ve yapıştırma PARC'ta geliştirilmiş olsa da, araştırma merkezi daha çok erken grafik arayüzleri ve bunlarda fare ile gezinme üzerine çalışmaları ile biliniyor. Bunun sebeplerinden biri de Apple ortak kurucusu Steve Jobs'un, bu fikirlerden pek çoğunu Apple'ın ürünleri için ilham kaynağı olarak kullanması. Hatta Tesler de Jobs'un Xerox ziyaretlerinin bir parçasını oluşturuyordu.
Tesler, kesme, kopyalama ve yapıştırmanın yanı sıra "modsuz" (modeless) bilişim konseptini ortaya atan isimlerden de biriydi. Modsuz bilişim temel olarak bir programın, kullanıcının girdilerinin hangi modda olduğuna bağlı olarak farklı şekilde çalışan farklı "modlarının" olmaması gerektiği fikrini temel alıyor.
Tesler'in kişisel sitesinde belirtildiği üzere kendisi ve Tim Mott adlı bir arkadaşı, PARC'ta bir Gypsy yazı editörü üzerinde çalışırken fikri geliştirdiler. Hatta Tesler modsuz bilişime o kadar fazla inanıyordu ki, kendi sitesinin adresini de nomodes.com şeklinde seçmişti.
Tesler 1980 yılında Apple'a katıldı ve 1997 yılına kadar firmada çalışmaya devam etti. Bu sırada aralarında Macintosh, QuickTime, Lisa ve hatta Newton tabletinin de bulunduğu pek çok ürün üzerinde çalıştı. Macintosh ve Lisa, gelişimlerinde Tesler'in bulunmasının da sonucu olarak kesme, kopyalama ve yapıştırma işlevlerini taşıyan ilk kişisel bilgisayarlar oldular.
Tesler 1997 yılında Apple'dan ayrıldıktan sonra aralarında Amazon, Yahoo!, 23andMe ve diğer isimlerin bulunduğu pek çok firmada kısa çalışmalarda bulundu.
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