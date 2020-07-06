Trump, Artışa Rağmen Koronavirüs ile Adeta Dalga Geçmeye Devam Ediyor

ABD başkanı Donald Trump'ın Covid-19 hakkında söylediklerini dinleyenler, bir süre mutlu oluyor. Ancak gerçekte yaşananlar ile Trump'un söyledikleri arasında sanki garip bir fark var.

Donald Trump Hastalığın Yok Olacağına İnanıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Covid-19 salgınıyla ilgili olumsuz yönde rekorlar kırmaya devam ediyor. 1 Temmuz itibariyle ülkede bir günde görülen vaka sayısı, 52.000 ile rekor düzeye ulaştı. Önceki rekor, 30 Haziran'daki 44.000 yeni vakaydı.

Başkan Donald Trump ve yönetimi, ülkeyi gerektiği gibi yönetemediği, hatta krizi yok sayarak sessiz kaldığı gerekçesiyle çok sert biçimde eleştiriliyor. Donald Trump, birkaç gün önceki bir röportajında salgının kendiliğinden yok olacağını söyleyerek şubatta söylediklerini tekrarladı. Trump, şubat ayında salgının "büyük oranda kontrol altında" olduğunu söylemişti, ancak gerçekteki durum böyle gibi görünmüyor. Tabi Trump'un kontrol ile kastettiği farklı bir şey değilse.

Trump, vaka sayısındaki artışın artan test sayısından kaynaklandığını söylüyor. Başkan Trump'un sayıların daha az görünmesi için yetkililerden testleri yavaşlatmayı talep ettiği biliniyor. Bununla birlikte eğer Trump'un dedikleri doğru olsaydı, hastanelerdeki hasta sayısının artmaması gerekirdi. Ancak Houston şehrinde hastanelerin kapasitelerini aştığı, Texas'ta ise çarşamba günü 8.076 vaka kaydedildiği bildiriliyor.

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