Trump, Artışa Rağmen Koronavirüs ile Adeta Dalga Geçmeye Devam Ediyor

ABD başkanı Donald Trump'ın Covid-19 hakkında söylediklerini dinleyenler, bir süre mutlu oluyor. Ancak gerçekte yaşananlar ile Trump'un söyledikleri arasında sanki garip bir fark var.