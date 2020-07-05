4000 yıllık Mezopotamya tabletindeki yemek tariflerini pişirdi! İşte sonuç!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde zaman geçiren pek çok kişinin içindeki şef ortaya çıktı. Pek çok kişi, oldukça iyi yemekler ortaya çıkardı.
Bu süreçte Profesör Bill Sutherland da mutfakla meşguldü. Ancak aklında farklı bir proje vardı. Cambridge Üniversitesi'nde koruma biyolojisi profesörü olan Sutherland, Mezopotamya tabletlerinde oyulmuş olan karmaşık yemek tariflerini denemek için kollarını sıvadı. Kuzu yahnisi ve elamit suyu gibi 3770 yaşındaki bu yemekler mevcut en eski tarifler.
Bill Sutherland "Benim denediğim en iyi Mezopotamya yemekleriydi." dedi.
Tabletlerdeki En Eski Tarifleri Denedi
Profesör, Mezopotamya tabletindeki en eski tariflerden bazılarını pişirdi ve paylaşımları viral haline geldi.
Dört Yemek ve Bir Somun Ekmek
Bill'in pişirdiği tariflerde 4 karmaşık yemek ve bir somun ekmek vardı.
Bill ayrıca tariflerin "şaşırtıcı derecede kısa" olduğunu söyledi. Bu yüzden bazen "tarifte olmasa da üstüne soğan serpmek ya da sarımsak kızartmak" gibi tahminler yapmak zorunda kaldı. Ayrıca bazen fazladan malzeme eklemesi gerekti.
Bill, "Mezopotamya kültürü konusunda gerçek bir uzman" olan Dr. Moudhy Al-Rashid'in tariflerini de duydu. Yale Koleksiyonu ile ilgili kitabı satın aldı ve "Onları pişirmek ve pişirmek eğlenceli olur" diye düşündü.
Paylaşımları 3,7 milyon kişiden fazlası gördü. Profesör bu kadar ilgi göreceğini düşünmüyordu.
"Garip Bulmazsınız"
Yemek tarifleri şaşırtıcı derecede kolaydı. "Size servis edilse muhtemelen onları garip bulmazsınız." diyen Profesör tariflerde çok sevdiği pırasa, soğan, sarımsak ve kişniş olduğunu söyledi.
Bill'in en sevdiği, kızı Tessa tarafından yapılmış arpa ile kuzu güveçti. "Birkaç arpa serpiştirdim ve çok güzel bir güveç yaptılar." Yani, bunlara sahipken kimin restorana ihtiyacı olurdu ki?
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