Korkutan Açıklama: "Bir Sonraki Salgın, Covid'den Daha da Kötü Olabilir"

Ünlü isimden korkutan açıklama: "Bir sonraki salgın, Covid-19'dan daha bulaşıcı ve daha ölümcül olabilir. Ve buna hazır olmayabiliriz..."

09 Aralık 2021 21:37

Levent Öztürk