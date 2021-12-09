Korkutan Açıklama: "Bir Sonraki Salgın, Covid'den Daha da Kötü Olabilir"

Oxford-AstraZeneca aşısının önde gelen isimlerinden biri, acımasız bir uyarıda bulundu: "COVID-19'un yaşamımızı tehdit eden son virüs olması pek olası değil ve bir sonraki salgın hem daha bulaşıcı hem de daha ölümcül olabilir."
BBC'nin prestijli 44. Richard Dimbleby Konferansını sunan Dame Sarah Gilbert, dünyanın bir sonraki salgına hazır olduğumuzdan emin olması ve COVID-19 ile uğraşırken kazandığımız önemli bilimsel görüşleri gözden kaçırmamamız gerektiğini söyledi.
BBC'ye konuşan Dame Sarah, "Bu, bir virüsün hayatımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit ettiği son sefer olmayacak. Gerçek şu ki, bir sonraki daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha ölümcül veya her ikisi de olabilir" dedi ve devam etti: "Yaşananların ardından görülen muazzam ekonomik kayıpların, salgın hazırlığı için hala bir fon olmadığı anlamına geldiğini anlamalıyız. Yaptığımız ilerlemeler ve edindiğimiz bilgiler kaybolmamalı."
Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü'nde Saïd Aşı Bilimi Profesörü olan Profesör Sarah Gilbert ise, COVID-19 aşısı geliştirmedeki önemli rolü nedeniyle bu yılın başlarında Kraliçe'nin Doğum Günü Onur Listesi'nde Dame (Sir unvanının kadınlar için olan sürümü) olarak tanındı. Çalışmaları gribe, sıtmaya ve ortaya çıkan viral patojenlere karşı aşıların geliştirilmesine odaklanıyor, bu nedenle SARS-CoV-2 haberleri ortaya çıkmaya başladığında, derhal dikkatini çekti.
2020 Yeni Yıl gününde, Çin'in Wuhan şehrinde gizemli zatürree vakaları geçiren yaklaşık dört kişinin bulunduğunu okudu. İki hafta içinde, o ve meslektaşları daha önce hiç görülmemiş virüse karşı bir aşı tasarladılar. İki yıldan kısa bir süre sonra, Oxford-AstraZeneca aşısının 2 milyardan fazla dozu dünya çapında 170'den fazla ülkede kullanılmaya başlandı ve dozların çoğu düşük gelirli ülkelerde kullanılıyor.
Dame Sarah, yakın geleceğin potansiyel salgınlarıyla ilgili endişelerinde yalnız da değil. COVID-19, bazıları tarafından "yüzyılda bir gelecek salgın" olarak adlandırılsa da, birçok bulaşıcı epidemiyologu, COVID-19'un zamanımızın son önemli hastalık salgını olma ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor. Bazıları, dünyaya yayılma ve salgına dönüşme potansiyeli olan gelecekteki hastalıkları önlemek ve yönetmek için yeterince çalışma yapılmadığını da savunuyor.
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