Korona Virüs Çocuklara Nasıl Anlatılmalı?

Korona virüs çocuklara nasıl anlatılmalı? GEN Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; korku, kaygı ve panik ortamlarında velilerin çocuklarıyla nasıl iletişim kurabilecekleri ve bu durumu nasıl anlatabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu.