Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Avustralyalı uzmanlar bunu tartışıyor!

Avustralya'da koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağı tartışılıyor. Başbakan Scott Morrison Oxford üniversitesinin geliştirdiği potansiyel Covid-19 aşısının zorunlu olacağını duyurmuş, ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atmak durumunda kalmıştı.
Morisson ''Aşı yaptırmak zorunlu olmayacak. Zorunlu uygulama için hiçbir mekanizma yok, yani birini tutup yere yatırıp (aşı) olmalarını sağlayamayız." diye konuşmuştu.
Ancak aşının nasıl dağıtılacağına dair bazı ciddi etik sorular da gündemde. Zorunlu olup olmaması tartışması ise devam ediyor.
Aşıyı Kimler Reddediyor?
Bazı grupların maske takmayı çeşitli nedenlerle reddettikleri gibi bazılarının da aşıyı reddetmesi kaçınılmaz. Şüpheciler zaten bu konuda kavga için hazırlanıyor. Örneğin uluslararası bir web sitesinde yapılan yorumda "Avustralyalıların yardımınıza ihtiyacı var. Bizi DNA değiştiren aşıyı enjekte edilmeye zorlayacaklar. Çocuklarımıza zehir enjekte edilmesini istemiyoruz." denildi.
ABD'de de benzer bir durum var. Yeni bir çalışmaya göre üç Amerikalıdan biri Covid-19 aşısını reddedebilir.
Hükümet aşıyı zorunlu kılabilir mi?
Evet. Hükümetin, zorunlu bir aşılama programını uygulamak için seçenekleri var. Swinburne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mirko Bagaric, Avustralya Hükümeti'nin vatandaşları istemeseler bile aşı yaptırmaya zorlama hakkını elinde tuttuğunu söylüyor.
Koronavirüsün kişisel özgürlük, hareket özgürlüğü ve toplanma hakkımızı şimdiden yeniden şekillendirdiğine işaret ederen Bagaric, "Hükümet, vatandaşlarına istediği her türlü şartı yasal olarak dayatabilir" diyor.
"Avustralya'da bir insan hakları sözleşmemiz veya yasalar yoluyla uygulanabilir herhangi bir şeyimiz yok. Zorunlu bir aşı, şimdiye kadar neredeyse mutlak bir hak olarak kabul edilenin ihlalidir. Ancak hükümet bunu yapabilir mi (koronavirüse karşı aşılamayı zorunlu kılmak için)? Evet, yapabilir."
Ama Hükümet bunu yapmalı mı? Bagaric'e göre, evet, hükümet, standart aşılamalarda olduğu gibi, koronavirüs için de bir aşılama programı uygulamanın yollarını bulmalı.
Aşıyı Reddedenler İle İlgili Ne Yapılabilir?
Başbakan Scott Morrison, "Bu aşılarla ilgili anlaşılması gereken önemli konu, sizi koruduğu ama aynı zamanda toplumu da koruduğu. Herhangi bir aşıda olabileceği gibi, tıbbi nedenlerden ötürü aşıyla sorun yaşayabilecek bazı kişiler olacaktır." dedi.
Her seferinde bir adım atacağız, bu sorunlar ortaya çıktıkça ele alacağız. Ancak mevcut tek seçenek bu değil - aşılananlara daha fazla özgürlük veren "dokunulmazlık pasaportu" gibi bir şey verilebilir.
Tıbbi Başkan Yardımcısı Nick Coatsworth dün, aşıyı reddedenlerin "bir tür teşviğe" ihtiyaç duyduğunu anlatan "güçlü bir kamuoyu görüşü" olabileceğini ifade etmişti.
Aşı İçin İlk Sırada Kim Olmalı?
Grattan Enstitüsü'nden, hükümetin sağlık politikası ile ilgili deneyime sahip bir sağlık ekonomisti olan Stephen Duckett, sağlık çalışanlarına öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor ve bunu, bağışıklık sistemi güçlü olmayanlar gibi risk altında olan gençlerin izlemesi gerektiğini savunuyor.
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