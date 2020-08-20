Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Avustralyalı uzmanlar bunu tartışıyor!

Avustralya'da Başbakan Scott Morrison'un koronavirüs aşısının zorunlu olacağı ile ilgili sözlerinin ardından tartışmalar devam ediyor. Peki aşı zorunlu olabilir mi? Uzmanlara göre hükümetin böyle bir hakkı var.