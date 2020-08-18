Bilim İnsanları Uyardı: Koronavirüs kışın yayılacak! Tuvaletler riskli alan

Koronavirüs ile ilgili İngiliz Hükümeti'ne uyarılarda bulunan bilim insanları, koronavirüsün (Covid 19) bu kış daha fazla yayılacağını öngördüklerini söyledi. Bilim insanlarına göre en riskli bölge umumi tuvaletler.

Bilim İnsanları Uyardı: Koronavirüs kışın yayılacak! Tuvaletler riskli alan

İngiltere hükümetinin Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu olan SAGE'den bilim insanları hükümete koronavirüs konusunda tavsiyelerde bulundu. Bilim insanlarına göre koronavirüs (Covid-19) bu kış daha fazla yayılacak. Umumi tuvaletler koronavirüsün yayılması konusunda en riskli alanlardan biri olacak.

Dailymail'de yer alan habere göre bilim insanları, virüsün dışkı ve idrar yoluyla bulaşmasının bir risk olduğunu belirtti ancak bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

Karantina Kelimesi Yasaklanmalı

SAGE tarafından yayınlanan son belgede, karantina kelimesinin de yasaklanması gerektiğine işaret edildi. Bunun sebebinin ise bu kelimenin bir ceza ya da suçlama gibi algılanması ve karantina altındaki bölgede bulunanların hastalıklı gibi görülmesi olduğu ifade edildi.

Önerilerde ayrıca şu ifadeler de yer aldı:

  • Tatilden dönenler biri havaalanında diğeri birkaç gün sonra olmak üzere iki kez test edilmeli. Bu şekilde 14 günlük karantina ihtiyacı azaltılabilir.
  • İnsanlar koronavirüse yakalanma korkusuyla sosyal hayata başlamazlarsa bu uzun vadede ekonomiye zarar verebilir.
  • HIV pozitif kişilerin koronavirüse yakalandıktan 28 gün sonra bile ölme riskleri yüzde 63 daha yüksek. Analiz, 18 Ocak'tan 18 Haziran'a kadar laboratuvarda gerçekleştirildi. COVID-19 pozitif olarak hastaneye yatırılan 47.539 hastadan alınan kayıtlar bu sonuçların elde edilmesini sağladı. 
  • Süper yayılımlar büyük olasılıkla insanların yüksek sesle konuşmak zorunda kaldığı kalabalık alanlarda meydana gelir. Yüksek sesle konuşmak, ağızdan daha fazla damlacık çıkması anlamına gelir ve damlacıklar Covid-19 bulaşısının ana yoludur.

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Umumi Tuvaletler Koronavirüsün Yayılması Konusunda En Riskli Bölgelerden Biri

Bilim insanları, koronavirüsün halka açık alanlarda çevresel bulaşma olarak bu kış daha fazla artacağını ve en riskli alanın umumi tuvaletler olduğuna inandıklarını söyledi. Umumi tuvaletler diğer alanlara nispeten yüksek bir bulaşma riski oluşturuyor ve bu ortamdaki ana iletim yolu yüzeyler. Salgın sırasında virüsün dışkı yoluyla insanlar arasında yayılabileceğini gösteren çok sayıda çalışma var ancak SAGE bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de belirtti.

Uzmanlar 18 Haziran'da düzenlenen 42. SAGE toplantısında kış aylarında virüsün daha uzun süre yüzeylerde hayatta kalabileceğini ifade etti.

Bilim insanları arıtılmış atık sudan enfeksiyon kapma riskinin düşük olduğunu ancak yoğun yağış olması durumunda bunun bir sorun haline geleceğini de söyledi.

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