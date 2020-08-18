Bilim İnsanları Uyardı: Koronavirüs kışın yayılacak! Tuvaletler riskli alan

Koronavirüs ile ilgili İngiliz Hükümeti'ne uyarılarda bulunan bilim insanları, koronavirüsün (Covid 19) bu kış daha fazla yayılacağını öngördüklerini söyledi. Bilim insanlarına göre en riskli bölge umumi tuvaletler.