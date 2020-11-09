The Witcher'ın 2. sezon çekimleri koronavirüs nedeniyle yine durdu!

Heyecanla beklenen The Witcher 2. sezon çekimleri başlamıştı. Ekibe yapılan son testlerde sonuçlar pozitif çıktı ve The Witcher 2. sezon çekimlerine koronavirüs molası verildi. Yayın tarihinin değişip değişmediği ise henüz bilinmiyor...

The Witcher 2. sezon çekimleri koronavirüs nedeniyle yine durdu

The Witcher 1. sezonu ile Netflix'in en sevilen dizilerinden biri oldu. Dizinin 2. sezon çekimleri ise Ağustos ayında başlamıştı. Sevilen fantastik dizi The Witcher'dan üzücü haber geldi ve dizinin ikinci sezon çekimleri ikinci kez durduruldu.

ÇEKİMLERE KORONAVİRÜS ENGELİ

Deadline'da yer alan habere göre dizinin ana kadrosundaki herhangi bir aktörde şu an için virüs tespit edilmediğini ancak prodüksiyon ekibindeki söz konusu vakaların hemen izolasyona alındığı belirtiliyor. Netflix, Londra'nın batısındaki Arborfield Stüdyoları'daki çekimleri ekibin güvende olduğundan emin olduktan sonra devam ettirecek.

The Witcher dizisinin prodüksiyonu daha önce de mart ayında dizide Nivellen'i oynayan aktör Kristofer Hivju'nun pozitif test sonucu almasıyla durdurulmuştu. Ekip, İngiltere'nin koronavirüs çekim protokollerine uygun olarak ağustos ortasına kadar sete geri dönmedi.

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN?

The Witcher'ın 2. sezon bölümlerinin 2021 yılı sonlarına doğru izleyiciyle buluşması planlanıyor. Ancak çekimlere ara verilmesi yayın tarihini değiştirecek mi henüz bilinmiyor.

THE WITCHER 2. SEZON KADROSUNA EKLENEN İSİMLER

Yeni sezonda seriye pek çok yeni karakterin geleceğini ve hikayenin genişleyeceğini öğrenmiştik. Ciri rolünde Freya Allan, Geralt rolünde Henry Cavill ve Yennefer rolünde de Anya Chalotra, aynı şekilde rollerine devam ediyorlar.

Bu kemik kadro dışında seriye dahil olacak yeni isimler ise şöyle;

Coen rolünde Yasen Atour
Vereena rolünde Agnes Bjorn
Lambert rolünde Paul Bullion
Nivellen rolünde Kristofer Hivju
Eskel rolünde Thue Ersted Rasmussen
Lydia rolünde Aisha Fabienne Ross
Francesca rolünde Mecia Simson

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