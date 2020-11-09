The Witcher'ın 2. sezon çekimleri koronavirüs nedeniyle yine durdu!

Heyecanla beklenen The Witcher 2. sezon çekimleri başlamıştı. Ekibe yapılan son testlerde sonuçlar pozitif çıktı ve The Witcher 2. sezon çekimlerine koronavirüs molası verildi. Yayın tarihinin değişip değişmediği ise henüz bilinmiyor...