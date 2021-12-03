Koronavirüs Aşısını Atlatmak İçin Sahte Kol Taktı; Yakalandı!

Avrupa medyasının gündeminde bugün ilginç bir olay var. İtalyan bir adam koronavirüs aşısı olmadan aşı sertifikası almak için sahte kol ile sağlık çalışanlarını atlatmaya çalıştı ve dolayısıyla yakalanınca manşetlere çıkmaktan kurtulamadı.
Habere göre 50'li yaşlardaki adam, İtalya'nın kuzeybatısındaki Biella'da yaşanan olay sonrası sağlık görevlileri tarafından polise ihbar edildi.
Onay formunu dolduran adam, sağlık çalışanı aşı için hazırlanırken gömleğini sıyırdı. Görevli ise durumdan şüphelenince gömleği çıkartmasını istedi. Olaya göz yumması için görevliyi ikna etmeye çalışan adam, gerçek kolunun gömleğinin içine saklamış. Hakkında dolandırıcılık suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Piedmont bölgesel hükümetinin başkanı Albert Cirio, "Trajik olmasa gülünçtü" dedi ve böyle bir eylemin, "tüm toplumun pandemi sırasında insan hayatı, sosyal ve ekonomik maliyet açısından ödediği fedakarlık karşısında kabul edilemez olduğunu" sözlerine ekledi.
İtalya'daki sahte silikon kol olayı, ülkede henüz aşı olmamış kişiler için kuralların sıkılaştırılmasından hemen önce yaşandı. Ülkede Ağustos ayından bu yana, restoranlarda yemek yemek, müzeleri, sinemaları, tiyatroları ziyaret etmek ve spor etkinliklerine katılmak için zaten koronavirüs negatif olduğunu gösteren Yeşil Kart gerekiyordu.
Ancak 6 Aralık'tan itibaren bu faaliyetler, yalnızca aşı olmuş veya yakın zamanda Covid-19'a yakalanmış kişilere açık olan bir kartla yapılacak. Eski kart ise işyerleri için geçerli olacak. Yani aşılanmamış kişi, negatif olduğunu gösteren testle işe gidebilecek.
İtalya genelinde protestolara da konu olan yeni kısıtlamalar, yeni varyant Omicron'a yönelik korkular ve son günlerde şiddetlenen Covid-19 vakaları sonrası gündeme geldi. İtalya, 2020'nin başlarında salgından etkilenen ilk Avrupa ülkesiydi, ancak şu anda komşularının çoğundan daha iyi durumda. Perşembe günü, önceki 24 saat içinde 72 ölüm ve 16.800 yeni vaka bildirildi.
Ülkede 12 yaş üstünün neredeyse %85'i aşıladı. Bu hafta ise, ek doz seçeneği tüm yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.
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