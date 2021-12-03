Koronavirüs Aşısını Atlatmak İçin Sahte Kol Taktı; Yakalandı!

İtalya'da bir adam, koronavirüs aşısı olmadan aşı sertifikası alabilmek için akıllara zarar bir yola başvurdu: Sahte kol takarak aşı olmaya gitmek...

Sahte kolla Koronavirüs aşısı olamaya gitti!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Elon Musk'ın Şirketi SpaceX İflas Edebilir mi?
Türklere ait 184.252 Adet Kart Bilgisi Satılıyor
Google Türkiye'de 15. Yılını Kutluyor
Windows 11'in Başlat Menüsüne Bir Değişiklik Daha Geliyor!
Samsung'un Merakla Beklenen Telefonu Galaxy A73, Tüm Detaylarıyla Sızdı!

 

 