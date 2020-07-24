Koronavirüs Döneminde Büyük Bir Konserde Neler Olabilir?

Dev bir stadyumda yapılan ve 4.000 gönüllünün katıldığı ilginç COVID-19 deneyi, pek çok soru işaretine cevap verecek.

  • Levent Öztürk
Covid-19 döneminde konserde ne olur?

Spor ve kültürel etkinlik sevdalılarının pek hoşuna gitmeyen bir şekilde, geçtiğimiz birkaç aydır büyük izleyici gruplarına sahip etkinlikler küresel Covid-19 salgını sebebiyle durdu. Ancak Dünya genelinde karantina önlemlerinin gevşemeye başlaması ile beraber, bu durumun riskinin ne olduğu da sorgulanıyor. Büyük bir yeni deney, Alman bir pop yıldızı ve 4.000 hayranının yardımı ile bu riski incelemeyi planlıyor.

Almanya'daki Halle (Saale) Üniversite Hastanesi'ndeki bilim insanları, Saksonya-Anhalt ve Saksonya federal eyaletlerinin desteği ile Koronavirüs'ün büyük toplanmalarda nasıl yayılabileceği konusunda ilginç bir deneyiçin düğmeye bastı. Alman şarkıcı-söz yazarı Tim Bendzko'nun 22 Ağustos tarihinde Leipzig Arena'da verdiği konserde üç farklı senaryoyu incelemeye başladı.

18 ve 50 yaşlar arasındaki sağlıklı kişilerden oluşan gönüllüler, konserden 48 saat önce Covid-19 testine tabi tutuldu ve sadece negatif sonuç alınırsa giriş yapmalarına izin verildi. Araştırmalar konsere giden kişilere FFP2 filtreli yüz maskesi ve bilim insanlarının en çok dokunulan yüzeyleri takip etmelerini sağlayacak floresan el dezenfektanı verildi.

En önemlisi de, katılımcılara, düzenli olarak diğer izleyiciler ile aralarındaki mesafe, süre ve temas sıklığı hakkında geri veri gönderen elektronik bir etiket verildi. İnsanların hareketleri ve etkileşimleri hakkında tüm veriler toplandıktan sonra, Koronavirüs'ün insandan insana nasıl yayıldığını inceleyen bir bilgisayar modeliyle işlenmeye başlandı.

Deney üç farklı senaryoyu içeriyor. Bu senaryoların ilkinde 4.000 kişi ile Covid-19 öncesi (tabii ki maskeler gibi gerekli önlemler alınarak) durum kullanıldı. İkinci senaryoda da 4.000 katılımcı vardı ve izleyicilerin girişleri ve hareketleri kontrollü oldu. Üçüncü senaryoda ise sadece 2.000 katılımcı vardı ve koltuklar arasında 1,5 metrelik sosyal mesafe korundu.

Bu ilginç deneyin sonuçları açıklandığında, büyük etkinliklerin gerçekten risk oluşturup oluşturmadığı, alınan önlemlerin bizi ne kadar koruduğu gibi sorular da cevabını bulmuş olacak.

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