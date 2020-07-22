Microsoft, Apple'ı ve App Store'u Şikayet Etti

Microsoft'un, Apple'ı ve uygulama mağazası App Store'u, bazı ilkelerinden dolayı şikayet ettiği ortaya çıktı.

Microsoft'tan Apple'a Eleştiri
Brad Smith

ABD'de bir antitröst komitesi, teknolojinin önde gelen CEO'larını dinlemeye hazırlanıyor. Bu sırada Microsoft'un komiteden bir isme odaklanılmasını istediği ortaya çıktı: Apple'ın patronu Tim Cook.

The Information'a göre komiteyle birkaç hafta önce görüşen Microsoft'un başkanı Brad Smith, Apple'ın App Store'u yönetmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Raporlara göre Smith, Apple'ın "keyfi" App Store onaylama ilkeleri hakkında konuştu ve firmanın geliştiricilerin gelirlerinden yüzde 30 gibi yüksek bir pay alabildiğinden bahsetti. Bu ilke, Spotify'ın talebiyle şu an AB tarafından antitröst incelemesine tabi tutuluyor.

Smith'e göre Apple'ın uygulama mağazası kuralları, Microsoft'un yaklaşık 20 yıl önce suçlu bulunduğu antitröst ihlallerine kıyasla rekabeti çok daha yüksek derecelerde ihlal ediyor. Smith'in görüşme sırasında başka bir teknoloji firmasını eleştirmediği belirtiliyor.

Google ve Facebook karşısında gizlilikle ilgili incelemeleri çoğunlukla atlatan Apple, şu an Atlantik'in iki tarafında da antitröst incelemeleriyle karşı karşıya kalmış durumda. Firma, kendisiyle ilgili antitröst duruşmalarının önümüzdeki Pazartesi günü 27 Temmuz'da başlamasıyla zorlu günler yaşayabilir.

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