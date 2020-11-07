Koronavirüs, Gözümüzden de Bulaşıyor mu? Yeni Araştırma Cevabı Veriyor!

Koronavirüs salgının ilk günlerinde, virüsün gözümüz aracılığı ile de bulaşabildiği söyleniyordu. Ama yeni bir araştırma, durumun tam olarak böyle olmadığını ortaya koyuyor.