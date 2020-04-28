Koronavirüs Hakkında İlginç Bir Keşif Daha Yapıldı

Bir ön araştırma, küresel salgına neden olan virüs SARS-CoV-2'nin farklı gruplarının çok farklı viral yüke sahip olduğunun ipucunu verdi.

SARS-CoV-2 Hakkında İlginç Bir Ön Çalışma

Covid-19'a yönelik Çin'de yapılan bir araştırma, SARS-CoV-2 virüsün genomunun 33 mutasyonundan 19'unun yeni olduğunu ortaya çıkardı. Takımı asıl şaşırtan ise 'suşlar' (virüsün aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları) arasındaki önemli farklar oldu.

Virüs kendini kusursuz bir biçimde kopyalamayı başaramadığından, zaman içinde evrim geçirmesi zaten bekleniyordu. Hatta virüsün ilk aşamalarında bile üç suşun izinin sürüldüğü biliniyor. Bu yeni araştırma, virüsün insandan insana nasıl geçtiğini mutasyonlar yoluyla izlemede yardımcı olabilir. Bulgular aşı çalışmaları için kötü bir gelişme gibi görünse de, böyle olmayabilir. Yine de araştırmacılar, aşı geliştirme çalışmalarının bu 'biriken mutasyonları' dikkate almasını öneriyor.

Araştırmanın ikinci ve belki de daha önemli sonucu, suşlar arasındaki bulaşma yeteneğinin büyük oranda farklı olması. Araştırmacılara göre en zayıf ve en agresif suşlar arasında 270 kat 'viral yük' farkı var. Bundan dolayı araştırma belgelerinde 'viral suşların gerçek çeşitliliğinin hala büyük ölçüde değerlendirilmediği' belirtiliyor.

Yüksek viral yük, bazı raporlara göre hastalığı daha ciddi geçirmeye neden oluyor ancak burada başka birçok faktörün de katkısı olabilir.

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