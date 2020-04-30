Koronavirüs Hastası İyileşince, Tekrar Hasta Olabilir mi?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19'a karşı antikoru bulunan kişilerin hastalığa karşı bağışıklığı olduğu ve ikinci bir enfeksiyona karşı korumalı olduklarına yönelik "hiçbir kanıt" olmadığı konusunda uyarıda bulundu.
Almanya gibi bazı ülkeler, Covid-19'dan iyileştiğini kanıtlayabilen kişilerin bazı kapanma önlemlerine dahil olmamalarına izin verecek "bağışıklık pasaportu" almaları için incelemeler yapıyorlar. Ancak WHO, antikor testinin etkisinin kanıtlanmadığını belirterek hükumetleri bu fikre karşı uyarıyor.
WHO'nun 24 Nisan Cuma günü yayımladığı bilimsel açıklamaya göre "24 Nisan 2020 itibariyle, hiçbir araştırma SARS-CoV-2 [Covid-19'a sebep olan virüs] antikorlarının varlığının insanlarda virüs ile enfeksiyona bağışıklık sağladığını değerlendirmedi."
Bu yüzden de bu "bağışıklık pasaportları" virüs aktarımını daha da arttırmaya yardımcı olabilir. Kurumun söylediği üzere pozitif bir test sonucu aldığı için ikinci bir enfeksiyona karşı bağışıklığı olduğunu düşünen kişiler kamusal sağlık önerilerini uygulamayabilirler.
Vücudun bağışıklık sistemi enfeksiyona beyaz kan hücreleri ile tepki veriyor ve virüsü bağlayacak, patojeni nötrleyecek antikorlar üretmeye başlıyor. Ayrıca vücut, virüsten etkilenen diğer hücreleri tanıyan ve ortadan kaldıran T-hücreleri üretiyor ve bu süreç hücresel bağışıklık olarak biliniyor. Virüsün vücuttan temizlenmesinden sonra da bu antikorların bir kısmı belirli bir süre boyunca vücutta kalmaya ve gelecekteki virüs saldırılarına karşı korumaya devam ediyor. Yani vücudunuzda bir patojene karşı antikor bulunuyorsa, o hastalığa karşı bir miktar bağışıklığa sahip olma ihtimaliniz bulunuyor.
Ancak, her zaman olduğu gibi durum bu kadar net değil. Bir kişinin kanında düşük seviyede antikora sahip olması ancak hastalığa karşı tam bir hücresel bağışıklığa sahip olmayabilir.
Ayrıca SARS-CoV-2 antikorlarının vücutta ne kadar kaldığı da bilinmiyor. SARS gibi diğer coronavirüsü enfeksiyonlarında insanların üç yıla kadar antikor üretmeye devam edebildikleri biliniyor. Ancak SARS-CoV-2'nin yeni bir virüs olmasından dolayı, nasıl davrandığı ve vücudun "bağışıklık belleğinin" ne kadar süre ile devam ettiği bilinmiyor...
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