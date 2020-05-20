Koronavirüs'e Karşı Taktığımız Maskeler, Teknolojiyi Böyle Yerle Bir Etti

Londra polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs'ten korunmak amacıyla taktığımız maskelerin, polisin başkent genelinde kullanmayı planladığı yüz tanıma kameralarını alaşağı etmesi mümkün.
İngiltere parlamentosundan Caroline Pidgeon ve Sian Berry'nin, Metropolitan Polis yetkilisi Cressida Dick'e yolladıkları yazıda, teknolojinin Londra'da kullanıma geçme şeklinin doğru olmadığından ve yanında insan hakları ihlalini de getirdiğinden bahsediliyor. Ayrıca maskelerin, teknoloji için potansiyel bir problem olduğundan bahsediliyor.
NEC Global tarafından sağlanan Neoface teknolojisinin Londra'da kullanımı, insanların yüzlerinin tamamının görülebilir olmasını gerektiriyor ve bu da muhtemelen önümüzdeki aylar boyunca takılacak olan maskeler mevcutken pek mümkün gözükmüyor. Bir Scotland Yard sözcüsünün Evening Standard'a söylediğine göre kurum, sistemin maskelerden nasıl etkileneceği konusundaki potansiyel sorunları inceliyor.
Londra'daki yüz tanıma teknolojisi, polisin sorunlarına karşı bir ileri teknoloji çözümü olarak görülüyor ve yöneticiler, Çin-tarzı gözetime karşı kamudan yükselen itirazlara rağmen teknolojiyi kullanmaya kararlı gözüküyor.
Polis şefi Mark McEwan'ın söylediğine göre NEC tarafından sağlanan teknoloji bir eşleşme gösterdiğinde bu eşleşme polis tarafından geçerli bir tutuklama ve arama sebebi olarak kullanılabilecek ve bu, polisin sokağa çıkmadan önce bilgisayarlarını açıp bilgilendirme sayfalarına bakmaları ile aynı etkiye sahip.
Polis, teknolojinin sürekli olarak aranan listesine bakmak ile aynı şey olduğunu kamuya kabul ettirmeye çalışıyor.
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