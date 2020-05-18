Dünya, 8 Milyon Kilometreden Böyle Görünüyor

Merkür'e doğru giden uzay aracı BepiColombo'dan gelen, Dünyamızın yavaş yavaş gözden kaybolduğu büyüleyici görüntüler, hepimizde değişik duygular uyandırabilir.

Dünya 8 Milyon Kilometreden Böyle Görünüyor
Dünya

Merkür'deki görevini yerine getirmeye giden BepiColombo uzay aracını, nisanda Dünya'dan fırlatarak el sallamıştık. BepiColombo'dan yolculuğu esnasında gelen gezegenimize ait yeni görüntüler, ilginizi çekebilir.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan animasyonlu GIF, araçtan kaydedilen, Dünya'nın giderek yok olduğu bir dizi kareden oluşuyor. GIF dosyası, 13 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasını kapsıyor. Kareler, aracın gezegenimize 1,3 milyon kilometre uzaklıktan 8 milyon kilometre uzaklığa ulaşmasını gösteriyor.

Başta hilal şeklinde görünen Dünya, günler geçtikçe küçük bir noktaya dönüşüyor.

Japon JAXA ve ESA'nın ortak bir görevi olan ve 2018'in sonunda gönderilen BepiColombo, beraber giden iki uzay aracından oluşuyor. Araştırmacılar, yapılacak incelemelerle Merkür'ün bileşimi, ortamı ve manyetik alanı hakkında cevaplar bulmayı umuyorlar. Uzun yolculuğunun yarısını bile tamamlamayan BepiColombo'nun 2025'te Merkür'e ulaşması bekleniyor.

Görüntüler size ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatabilir veya hayal dünyasında yaşayanlar için günün birinde uzayı fethetme düşleri kurdurabilir. Veya bize küçük gördüğümüz her şeyin, aslında pek de küçük olmayabileceğini gösterebilir.

GIF'in daha yüksek çözünürlüklü bir sürümü, buradan indirilebiliyor.

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