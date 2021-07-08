Koronavirüs Lambda Varyantı Nedir, Aşılar Bu varyanta Karşı Etkili mi?

Tüm Dünya Delta ve Delta Plus gibi Koronavirüs varyantları ile meşgulken, şimdi bir de Lambda varyantı ortaya çıktı. Peki ama Lambda varyantı nedir? Aşılar, Lambda varyantına karşı ne kadar etkili?