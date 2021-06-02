Koronavirüs Mutasyonların İsimleri Değişti: İşte Yeni Koronavirüs İsimleri!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sayıları giderek artan ve yayılmaya devam eden çok sayıda COVID-19 varyantını tanımlamak için yeni bir adlandırma sistemi yayınladı.