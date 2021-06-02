Koronavirüs Mutasyonların İsimleri Değişti: İşte Yeni Koronavirüs İsimleri!

COVID-19 varyantlarını adlandırırken ve tanımlarken yaşanan karışıklıklara bir çözüm getirmek isteyen DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), aynı zamanda hastalıkları belli konum isimleriyle adlandırmanın getirdiği negatif etkiyi de engellemek istiyor. Yeni isimlendirme sisteminde varyatın ilk keşfedildiği tarihle ilişkilendirilen grek harfleri kullanılıyor. Örneğin:
B.1.1.7: Eskiden İngiltere varyantı olarak biliniyordu. Artık adına "Alfa" denecek.
B.1.351: Eskiden Güney Afrika varyantı olarak biliniyordu. Artık adına "Beta" denecek.
P.1: Eskiden Brezilya varyantı olarak biliniyordu. Artık adına "Beta" denecek.
B.1.617.2: Eskiden Hindistan varyantı olarak biliniyordu. Artık adına "Delta" denecek.
Liste bu şekilde gidiyor. Bu sistem, bilim insanlarının varyantları referans verirken kullandığı yöntemi değiştirmeyecek olsa da DSÖ'ya göre toplum ve medyanın işini kolaylaştıracak.
DSÖ yaptığı bir basın açıklamasında "Avantajları olmasına rağmen, bu bilimsel isimlerin söylenmesi ve hatırlanması zor olabilir ve yanlış yazılabilirler. Ayrıca, varyantların tespit edildikleri yerlere göre isimlendirilmesi de farklı çağrışımlar getirebilir ve damgalayıcı ve ayrımcı olabilir. DSÖ olarak haber bültenlerinde bu negatif etkilerden kaçınmak ve kamu iletişimini basitleştirmek için ulusal yetkilileri, medya kuruluşlarını ve diğerlerini bu yeni etiketleri benimsemeye teşvik ediyor" dedi.
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