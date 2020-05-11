Tarihe Damga Vuran Büyük İsimler Bugün Yaşasaydı, Böyle mi Görünürdü?

Adli yüz çalışmaları sayesinde Hz. İsa'nın yüzünden Sezar'ın şekilsiz kafasına kadar tarihteki önemli insanların bir kısmı hakkında ipuçları alabiliyoruz. Eğlenceli bir çalışma yapmak isteyen grafik tasarımcısı Becca Saladin ise ikonik figürlerin bugünkü moda görünüm ve kıyafetler içerisinde nasıl olacağını ortaya çıkardı. Üretilen her bir resmin, orijinal sanat eserinin ne kadar karmaşık olduğuna göre, bazen saatler süren çalışmanın eseri olduğu belirtiliyor.
İşte Saladin'in bugünkü görünümümüze uygun olark hayal ettiği tarihi figürler:
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