Tarihe Damga Vuran Büyük İsimler Bugün Yaşasaydı, Böyle mi Görünürdü?

Cengiz Han veya Abraham Lincoln gibi, tarihe damga vurmuş önemli isimler, bugün yaşasalardı nasıl görünürlerdi? Bir tasarımcı, bu önemli isimleri bugünkü "modaya" uygun olarak yeniden oluşturuldu ve işte ortaya çıkan ilginç sonuçlar.